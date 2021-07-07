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Siyaset "Muharrem İnce'ye el salladı diye partiden atıyorsunuz, yazıklar olsun size"
Siyaset

"Muharrem İnce'ye el salladı diye partiden atıyorsunuz, yazıklar olsun size"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'yi yerden yere vurarak "CHP'lisin ama CHP'nin artık Atatürk'ün partisi olduğuna inanmıyorsun, değerlerinden saptığını düşünüyorsun ki ben öyle düşünüyorum. Zaten onun için ayrıldım, 40 yıl hizmet ettiğim yerden ayrılmak kolay mı oldu. Ama artık Atatürk'ün partisiyle alakaları yok" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 21:20:00 -
"Muharrem İnce'ye el salladı diye partiden atıyorsunuz, yazıklar olsun size"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir'in Edremit ilçesinde partisinin ilçe binasının açılışını yaptı.

Açılışta CHP'yi yerden yere vuran Muharrem İnce, şunları söyledi:

"CHP'lisin ama CHP'nin artık Atatürk'ün partisi olduğuna inanmıyorsun, değerlerinden saptığını düşünüyorsun ki ben öyle düşünüyorum. Zaten onun için ayrıldım, 40 yıl hizmet ettiğim yerden ayrılmak kolay mı oldu. Ama artık Atatürk'ün partisiyle alakaları yok. 'Muharrem İnce'ye el salladı' diye adamı partiden atıyorsunuz. Size yazıklar olsun. Daha üç sene önce Muharrem İnce sizin itibarınızı kurtardı, 40 yıldır alamadığınız yüzde 30'u geçen oyu aldım. Daha ne yapayım? Suçum bu zaten. Suçum, parti yönetiminin yapamadığını benim yapmam. Suçum partiden 8 puan fazla almam."

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