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Medya Muharrem İnce'ye büyük şok
Medya

Muharrem İnce'ye büyük şok

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığında ısrar etmesi, solak Birgün gazetesi yazarı Güvenç Dağüstün'ün de "hoşuna gitmedi".

Yeniakit Publisher
2023-03-20 15:57:00 -
Muharrem İnce'ye büyük şok

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığında ısrar etmesi, solak Birgün gazetesi yazarı Güvenç Dağüstün'ün de "hoşuna gitmedi". Dağüstün, İnce'ye "hatadan dönme" çağrısı yaptığı yazısında, özetle şunları kaydetti:

"Sayın İnce, bu yazıyı bir gazeteci yazısı olarak okumayın. Bu, bir sanatçı hassasiyeti ile yazılmış, bir müzisyenin, size tarihi bir hatadan dönmeniz için yaptığı çağrıdır. Belki bir süre sonra çekileceksiniz. Lütfen beklemeyin. Lütfen adaylığınızın belirli çevreler tarafından malum maksatlarla gündemde tutumasına izin vermeyin. Bir an önce çekilin ve ipin ucundan siz de tutun. Adaylığınız size bir başarı getirmeyecek. Bu fiziken mümkün değil."

 

 
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