Muharrem İnce'nin "yeni parti" açıklaması vekilleri ikiye böldü: CHP kan kaybedecek

Kulisler hareketli, mesajlar anlam yüklü... Muharrem İnce cephesinde ok yaydan çıkmak üzere... CHP eski milletvekili Muharrem İnce'nin son açıklamaları parti kuracağı iddialarını güçlendirdi. Muhalefet cephesinde taşlar yerinden oynadı.

İnce, ''yeni bir cumhuriyetçi toparlanma şart'' sözleri ile niyetinin ciddi olduğunu ortaya koydu.

Muharrem İnce'den yaptığı "CHP iyi yönetilmiyor. Yeni bir cumhuriyetçi toparlanma şart. Türkiye parlamenter sistemde olmadığı için çıkacak yeni bir hareket bölen bir hareket olmaz.4-5 ayda birinci parti olacak hareket yaratılabilir" sözleri "yeni parti" iddialarını güçlendirdi.