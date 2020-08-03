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Siyaset

Muharrem İnce'nin "yeni parti" açıklaması vekilleri ikiye böldü: CHP kan kaybedecek

Kendi partisini kuracağı iddia edilen Muharrem İnce CHP'den kopuş yaşatacak. Yakın arkadaşlarıyla görüşme halinde olduğu öğrenilen İnce'nin, bu görüşmelerde ''4-5 ayda birinci parti olacak hareket yaratılabilir.'' diyerek yeni oluşuma hazır olduğu mesajları verdiği belirtildi. CHP'den 20 milletvekilinin İnce'nin safına geçeceği iddiaları da CHP kulislerini hareketlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 22:47:00 -
Muharrem İnce'nin "yeni parti" açıklaması vekilleri ikiye böldü: CHP kan kaybedecek

Kulisler hareketli, mesajlar anlam yüklü... Muharrem İnce cephesinde ok yaydan çıkmak üzere... CHP eski milletvekili Muharrem İnce'nin son açıklamaları parti kuracağı iddialarını güçlendirdi. Muhalefet cephesinde taşlar yerinden oynadı.

İnce, ''yeni bir cumhuriyetçi toparlanma şart'' sözleri ile niyetinin ciddi olduğunu ortaya koydu.

Muharrem İnce'den yaptığı "CHP iyi yönetilmiyor. Yeni bir cumhuriyetçi toparlanma şart. Türkiye parlamenter sistemde olmadığı için çıkacak yeni bir hareket bölen bir hareket olmaz.4-5 ayda birinci parti olacak hareket yaratılabilir" sözleri "yeni parti" iddialarını güçlendirdi.

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