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Gündem Muharrem İnce'nin test sonucu belli oldu
Gündem

Muharrem İnce'nin test sonucu belli oldu

CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni kuran Muharrem İnce'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 01:50:00 - 2021-04-12 01:58:40
Muharrem İnce'nin test sonucu belli oldu

Memleket Hareketi ile yeni bir siyasi parti kurma hazırlığındaki eski CHP'li Muharrem İnce'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Konuya ilişkin açıklamayı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP'li Nadir Ataman, yaptı.

Testi pozitif çıktı

Ataman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Muharrem İnce’nin korona testi pozitif çıkmıştır. Geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Muharrem İnce henüz açıklama yapmadı.

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