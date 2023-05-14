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Siyaset Muharrem İnce'nin sandığından o isim çıktı
Siyaset

Muharrem İnce'nin sandığından o isim çıktı

Yeniakit Publisher
2023-05-14 22:41:00 - 2023-05-14 22:42:24
Muharrem İnce'nin sandığından o isim çıktı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sandığından Kemal Kılıçdaroğlu çıktı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıkta en fazla oyu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aldı.

İnce'nin oy verdiği Çankaya Yaşamkent Mahallesi'ndeki Şener Çakmak Anadolu Lisesinde 4617 numaralı sandıkta 361 oy kullanıldı. Sayım sonuçlarına göre, Kemal Kılıçdaroğlu 296 oyla birinci oldu.

Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 50, Muharrem İnce'ye 3, Kemal Kılıçdaroğlu'na 296 ve Sinan Oğan'a 12 oy çıktı.

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