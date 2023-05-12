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Siyaset

Muharrem İnce'nin partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek artıyor! Topluca kararlarını duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-05-12 16:49:00 - 2023-05-12 16:57:12

CHP'nin baskıları ve FETÖ'cülerin kaset kumpasıyla Muharrem İnce'nin adaylıktan çektirilmesinin ardından Memleket Partisi Trabzon 1. sıra milletvekili adayı Erkan Armutçu ile Trabzon il teşkilatı 19 ilçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceklerini açıkladı.

Memleket Partisi Trabzon 1. sıra milletvekili adayı Erkan Armutçu, Genel Başkanları Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Konuyla ilgili bugün Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde beraberindeki partililer ile basın açıklaması yapan Armutçu "45 gündür üzerimize oynanan oyunlar, kumpaslar, FETÖ ve PKK bağlantılı sözde demokrat olan Millet İttifakı'ndan kaynaklı olduğunu bütün halkımız öğrenmiştir, biliyordur. Biz Trabzon il teşkilatı 19 ilçe olmak üzere Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Bizi bu duruma düşüren, bizi 45 günden beri karalayan Millet İttifakı'na herhangi bir desteğimiz olmayacaktır. Bu ittifak PKK'nın siyasi uzantıları ile işbirliği halindedir. Biz vekillik oylarınızı partimize istiyoruz, Cumhurbaşkanı oylarınızı ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a istiyoruz" dedi.

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