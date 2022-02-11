Muharrem İnce'nin partisinde ortalık karıştı! Memleket Partisi, CHP'nin güdümünde mi?

Memleket Partisi'nden yapılan açıklamada, Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) olağanüstü toplandığı belirtildi.

Kesin ihraçları istendi

Toplantıda, Genel Disiplin Kurulu üyeleri Çiçek ve Erdoğan'ın partiden tedbirli olarak kesin ihraçlarının Parti Meclisi (PM) tarafından görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği bildirildi.

Memleket Partisi'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulumuz; 11.02.2022 tarihinde olağanüstü toplanarak, Genel Disiplin Kurulu Üyelerimiz Sayın Mustafa Kemal Çiçek ve Sayın Tolga Erdoğan'ın kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak Genel Disiplin Kurulu'na sevk edilmek üzere Parti Meclisi'nde görüşülmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"İhraç istemi nedenim, ana muhalefeti eleştirmemdir"

İhraç isteminin ardından Mustafa Kemal Çiçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biraz evvel kurucusu olduğum Memleket Partisi'nden olağanüstü MYK kararı ile ihracımın talep edildiğini sosyal medya marifeti ile öğrendim. İhraç istemi nedenim, istifa ettiğim ana muhalefeti ve unsurlarını eleştirmemdir. Kamuoyuna teferruatlı açıklama bilahare tarafımdan yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

"Alınan bu kararı, CHP Genel Başkan Yardımcısı iletti"

Tolgahan Erdoğan ise bu karara isyan ederek, "Allah'a çok şükür ailede herkesin sağlığı yerinde. Gülümseyen gözlerle gülümseyen yüz görmüş olduğum lüzumları tüm kamuoyu ile paylaşacağım. Yok öyle yağma 17.000 üyeye bunlar disiplinsiz demek, biz bunu şeref madalyası olarak taşırız amabiz konuşmaya başlayınca siz altından kalkabilir misiniz? Hodri meydan. 8 aydır Genel Disiplin Kurulu'na kadın tacizcilerini, hırsızı, arsızı, namussuzu, iftiracıları, ana-avrat küfredenleri yollamayıp sumen altı edeceksin şimdi GDK'yı işleteceksin. Neşter vurmaya bizden başlanacaksa eyvallah lakin üzerinize bu saatten sonra çok kan sıçrar. Alınan bu kararı daha sosyal medya hesaplarınızda paylaşmadan, ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı bana iletiyorsa bence oturun MYK'nıza bir bakın, önce içinizde ki ajanları temizleyin. Sayın İnce." dedi.

Genel başkan yardımcısı da istifa etmişti

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de daha önce açıklama yaparak partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.