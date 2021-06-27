  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Filistinliler, İsrail saldırılarında yıkılan binanın enkazı üzerinde konser verdi
İngiliz devinden Demiral'a 43 milyon pound
Egyptair İstanbul için frekans artırıyor
İngiltere'de gece kulübü ve canlı müzik isyanı
Siyaset Muharrem İnce'nin partisinde 'LGBT' krizi! Sapkınlara destek için İnce'yi dinlemediler
Siyaset

Muharrem İnce'nin partisinde 'LGBT' krizi! Sapkınlara destek için İnce'yi dinlemediler

“Onur yürüyüşü” adı altında toplanan sapkın LGBT’lilerin yürüyüşlerine polisin müdahalesi sonrasında, Memleket Partisi sözcüsü seçilen Gaye Usluer’in attığı destek tweetine, bazı parti üyeleri ve vatandaşlardan tepki geldi. Muharrem İnce ve Mehmet Ali Çelebi de bu paylaşım için devreye girdiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 21:29:00 -
Muharrem İnce'nin partisinde 'LGBT' krizi! Sapkınlara destek için İnce'yi dinlemediler

CHP’den ayrılarak önce Memleket Hareketi’ni başlatan, sonra da Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce’nin yine zor günler geçirdiği ortaya çıktı.

Cumartesi günü sözde “onur yürüyüşü” adı altında toplanan LGBT’lilerin yürüyüşlerine polisin müdahalesi sonrasında, Memleket Partisi sözcüsü seçilen Gaye Usluer’in attığı destek tweetine bazı parti üyeleri ve vatandaşlardan tepki gelmeye başladığı öğrenildi.

Halk paylaşımlara büyük tepki gösterdi

Parti sözcüsü Usluer’in sosyal medyadaki paylaşımlarına vatandaşlardan, “Eşit yurttaşlık değil, yurttaşların eşitliği.” ve “Galiba yanlışlık olmuş, umarım yanlışlık olmuştur.” benzeri siyasi anlamda, federasyonu çağrıştıracak yönde eleştiriler geldiği belirtildi. Bu eleştirilerin dışında, vatandaşlardan gay ve lezbiyenliğin sapkınlık olduğunu ve Memleket Partisi’nin bu sapkınları savunmaması gerektiği yönünde de yoğun eleştiriler geldiği gözlendi.

Usluer ve Donat'tan paylaşımların kaldırılması istendi

Memleket Partisi’nin Gençlikten Sorumlu MYK üyesi avukat Kerem Donat da, Usluer’e yapılan eleştirileri karşı, benzer bir tweet ile destek verdi. Bunun üzerine bu kez de Parti Meclisi üyesi bir grup, yazışma grubunda Usluer ve Donat’a kızarak, tweetleri kaldırmaları gerektiği ikazı yaptı.

İnce ve Çelebi'nin isteğini, Usluer ve Donat dinlemedi

Bu gelişmeler olurken, Muharrem İnce ile Mehmet Ali Çelebi’nin de muhafazakar seçmenin bu tür tweetlerden rahatsız olduğu ve hassasiyet içinde davranarak, tweetleri silmlerini rica ettikleri kaydedildi. Ancak İnce ve Çelebi’nin isteğine rağmen ne Gaye Usluer’in, ne de Kerem Donat’ın tweetlerini silmedikleri iddia edildi.

PM üyeleri ile parti sözcüsünün kendi kafalarına göre, hiç kimseye sormadan tweet atarak, kendilerini zan altında bıraktığı yönünde Muharrem İnce’ye bir çok kişinin yakındığı öne sürüldü. Bu şikayetlere karşı,genel başkan İnce’nin, ”Sakin olun ben kendileriyle konuşacağım.” dediği ama tweetleri kaldırtamadığı bilgisi verildi.

Kaynak: Superhaber

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

onurunuz batsin, bu mudur kutlayacaginiz tek onurunuz eyy sozde Ataturkculer, sozde yerli-kuvayimilliciler?!!.... arabaniz hemen stop etti amerikancilik kulvarinda:))

... sizi de kk gibi onur uyesi yapmali bu soroscu i....
  • Yanıtla

Ulvi

Muharremciğim, Chp kalıntılarını yada senin kuracağın partiyi yavru Chp yapmaya çalışanları iyi ayıramazsan sonra seninde sonun seçimde hüsran olur.Dost tavsiyesi.Söylemedi deme..
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay