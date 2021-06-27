Muharrem İnce'nin partisinde 'LGBT' krizi! Sapkınlara destek için İnce'yi dinlemediler

CHP’den ayrılarak önce Memleket Hareketi’ni başlatan, sonra da Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce’nin yine zor günler geçirdiği ortaya çıktı.

Cumartesi günü sözde “onur yürüyüşü” adı altında toplanan LGBT’lilerin yürüyüşlerine polisin müdahalesi sonrasında, Memleket Partisi sözcüsü seçilen Gaye Usluer’in attığı destek tweetine bazı parti üyeleri ve vatandaşlardan tepki gelmeye başladığı öğrenildi.

Halk paylaşımlara büyük tepki gösterdi

Parti sözcüsü Usluer’in sosyal medyadaki paylaşımlarına vatandaşlardan, “Eşit yurttaşlık değil, yurttaşların eşitliği.” ve “Galiba yanlışlık olmuş, umarım yanlışlık olmuştur.” benzeri siyasi anlamda, federasyonu çağrıştıracak yönde eleştiriler geldiği belirtildi. Bu eleştirilerin dışında, vatandaşlardan gay ve lezbiyenliğin sapkınlık olduğunu ve Memleket Partisi’nin bu sapkınları savunmaması gerektiği yönünde de yoğun eleştiriler geldiği gözlendi.

Usluer ve Donat'tan paylaşımların kaldırılması istendi

Memleket Partisi’nin Gençlikten Sorumlu MYK üyesi avukat Kerem Donat da, Usluer’e yapılan eleştirileri karşı, benzer bir tweet ile destek verdi. Bunun üzerine bu kez de Parti Meclisi üyesi bir grup, yazışma grubunda Usluer ve Donat’a kızarak, tweetleri kaldırmaları gerektiği ikazı yaptı.

İnce ve Çelebi'nin isteğini, Usluer ve Donat dinlemedi

Bu gelişmeler olurken, Muharrem İnce ile Mehmet Ali Çelebi’nin de muhafazakar seçmenin bu tür tweetlerden rahatsız olduğu ve hassasiyet içinde davranarak, tweetleri silmlerini rica ettikleri kaydedildi. Ancak İnce ve Çelebi’nin isteğine rağmen ne Gaye Usluer’in, ne de Kerem Donat’ın tweetlerini silmedikleri iddia edildi.

PM üyeleri ile parti sözcüsünün kendi kafalarına göre, hiç kimseye sormadan tweet atarak, kendilerini zan altında bıraktığı yönünde Muharrem İnce’ye bir çok kişinin yakındığı öne sürüldü. Bu şikayetlere karşı,genel başkan İnce’nin, ”Sakin olun ben kendileriyle konuşacağım.” dediği ama tweetleri kaldırtamadığı bilgisi verildi.

Kaynak: Superhaber