Muharrem İnce’nin otobüsünün fotoğrafları ortaya çıktı! CHP'liler çok kızacak

CHP’den dışlanarak yeni harekat başlatan Muharrem İnce, 4 Eylül’de yola çıkıyor. Memleket Hareketi’ne başlayacak olan İnce’nin otobüsünün fotoğrafları yayınlandı.

Muharrem İnce’nin otobüsünde CHP ile ilgili herhangi bir logo ya da ifade bulunmaması gözlerden kaçmadı.

İnce ‘100 Güne Memleket Hareketi’ni ‘Bizim amacımız umutsuzluğu yok ederek çıkış yolu göstermektir’ diyerek başlatmıştı. İnce ayrıca ülkeye yeni bir seçenek sunacaklarını belirtmişti.

CHP'ye ait herhangir logo yok

İnce’nin otobüsünün fotoğrafları ortaya çıktı. Yayınlanan fotoğraflarda, otobüsün hiçbir yerinde CHP logosu olmadığı görüldü.

Cuma günü başlıyor

İnce 4 Eylül Cuma günü Sivas’ta Memleket Hareketi’ni başlatıyor.