Muharrem İnce'nin o sözleri yeniden gündem oldu

Seçim süreci devam ederken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin geçmişteki "17 parti bir araya gelip hala kazanamıyorsan o zaman adayı tartışacaksın beni değil" sözleri yeniden gündem oldu.

Muharrem İnce yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Memleketin bu durumunda 17 parti bir araya gelip, 11 Büyüşehir Belediye Başkanı, trilyonlarca lira para, hala seçimi alamıyorsan o zaman adayı tartışacaksın adayı, beni değil!"