Muharrem İnce'nin o sözleri yeniden gündem oldu
Seçim süreci devam ederken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin geçmişte yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.
Seçim süreci devam ederken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin geçmişteki "17 parti bir araya gelip hala kazanamıyorsan o zaman adayı tartışacaksın beni değil" sözleri yeniden gündem oldu.
Muharrem İnce yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
"Memleketin bu durumunda 17 parti bir araya gelip, 11 Büyüşehir Belediye Başkanı, trilyonlarca lira para, hala seçimi alamıyorsan o zaman adayı tartışacaksın adayı, beni değil!"