  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Muharrem İnce'nin o sözleri yeniden gündem oldu
Siyaset

Muharrem İnce'nin o sözleri yeniden gündem oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-15 00:15:00 - 2023-05-15 00:15:41

Seçim süreci devam ederken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin geçmişte yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

Seçim süreci devam ederken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin geçmişteki "17 parti bir araya gelip hala kazanamıyorsan o zaman adayı tartışacaksın beni değil" sözleri yeniden gündem oldu.

Muharrem İnce yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Memleketin bu durumunda 17 parti bir araya gelip, 11 Büyüşehir Belediye Başkanı, trilyonlarca lira para, hala seçimi alamıyorsan o zaman adayı tartışacaksın adayı, beni değil!"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23