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Gündem Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na destek
Gündem

Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na destek

CHP'den istifa eden Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi, Cumhur İttifakı'nın üzerinde çalıştığı yeni anayasaya destek verdi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Memleket Partisi Sözcüsü Gaye Usluer, "Yeni anayasa metnine Türkiye'nin acilen ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 15:28:00 -
Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na destek

Memleket Partisi Sözcüsü Gaye Usluer, 18 Eylül 2021'de partilerinin ilk kurultayını yapacaklarını bildirdi. Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Muharrem İnce başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Usluer, daha önce 41 ilde il başkanlarının yetkilendirildiğini, toplantıda bu illerin yönetim kurulu üyelerinin atamasını gerçekleştirdiklerini belirtti.

İlçe örgütlenmelerinin devam ettiğini ifade eden Usluer, "18 Eylül 2021'de ilk kurultayımızı yapacağız." dedi. Usluer, 5 Haziran'da da İzmir il binasının açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.

"Yeni anayasa metnine Türkiye'nin acilen ihtiyacı var"

Son bir aydır Türkiye'nin gündeminde videoların bulunduğuna işaret eden Usluer, bu videoların kimin işine yarayacağının görüleceğini belirterek, "Süreç uzadıkça siyaset kurumu, ülke yönetimi ve sistemin kendisi yara alacak. Tedavisi zorlaşacak." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın erken seçime gitmeyeceğini, bu süreçte yeni bir anayasanın yapılması gerektiğini dile getiren Usluer, "Dayatmacı değil geniş toplumsal mutabakatla hazırlanmış yeni anayasa metnine Türkiye'nin acilen ihtiyacı var. Yeni anayasa metni, sadece seçim sistemiyle oynayan değil, Siyasi Partiler Yasası'nı demokratikleştiren bir anayasa metni olmak zorunda. Sadece sandığa indirgenmiş bir demokrasi değil, yaşamın tüm alanlarına nüfuz eden yeni anayasa metni olmak zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

Siyaset kurumuna seslendiklerini ifade eden Usluer, "Ortak aklı kullanarak, iyiyi hedefleyerek toplumsal mutabakatı örgütlemeye, kardeşlik, barış, dayanışma, özgürlük temelli bir anayasa hazırlamaya amasız ve fakatsız Türkiye'ye, memleketimize tam demokrasiyi getirmeye var mısınız?" sorusunu yöneltti.

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