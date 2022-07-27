Muharrem İnce'nin Ayasofya maskesi düştü! Peygamber Efendimiz'in sözüyle alay etti

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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, "Ticarette kâr haddi var mıdır?" şeklinde merak edilen soruya yanıt verdi. Diyanet’in verdiği fetvada Peygamber Efendimiz’in sözlerine yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

İslam dini, alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koymamış, bunu piyasa şartlarına bırakmıştır. Konuyla ilgili olarak Allah Resûlü (s.a.s.), fiyatlar artmaya başladığında kendisinden bu duruma müdahale etmesi istendiğinde şöyle buyurmuştur: Şüphe yok ki, fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır. Ben sizden herhangi birinin malına ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister olduğu halde, Rabbime kavuşmak istemem. (Ebû Dâvud, İcâre, 15; Tirmizî, Bûyû’ 73)

Muhalif medya Diyanet'in fetvasını çarpıttı

Ekonomi üzerinden hükümete yönelik karalama kampanyası yürüten muhalefet ve fondaş medya, Diyanet’in fetvasını çarpıtarak hadis-i şerifi alaya aldı. İslam’ın ilkeleri cahil kesim tarafından saygısızca eleştirilirken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de, eski partisi CHP’nin zihniyetini gün yüzüne çıkardı.

Muharrem İnce hadis-i şerif ile alay etti

Ayasofya Cami’nin açılışında elinde seccade ile poz vererek mütedeyyin kesimin oylarına göz diken İnce, Peygamber Efendimiz’in sözüyle dalga geçerek şu ifadeleri kullandı:

Diyanet’e göre fiyatları tayin eden Allah'mış. Ee daha geçen gün Erdoğan dış güçleri sorumlu tutuyordu? Erdoğan'dan korktuğunuz kadar Allah'tan korksaydınız; Erdoğan'ın bile dış güçler, marketler dediği yerde haşa Allah'ı sorumlu tutmazdınız.

Muharrem İnce, Ayasofya Camii'nin açılışında böyle poz vermişti: