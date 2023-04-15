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Siyaset Muharrem İnce’den Zillet’e sert cevaplar
Siyaset

Muharrem İnce’den Zillet’e sert cevaplar

Yeniakit Publisher
2023-04-15 15:36:00 - 2023-04-15 15:36:22
Muharrem İnce’den Zillet’e sert cevaplar

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra ayarları bozulan Zillet ittifakına sert cevaplar verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra ayarları bozulan ve bir türlü kendine gelemeyen yedili zillet ittifakına ve CHP’ya öyle bir saydırdı ki, artık seçime kadar kendilerine gelemezler. Kendisine saldıranların amacının CHP milletvekili listelerindeki garabeti seçmenden gizlemek olduğunu belirten İnce, “Anlayın artık yıldıramazsınız” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zilleti işte böyle topa tuttu: “Muhalif görüntülü dar görüşlü bazı gazeteciler, bazı sosyal medya hesapları iktidardan daha fazla bizimle uğraşıyor. Amaçları CHP Milletvekili listelerindeki garabeti seçmeninden gizlemek. Bilmeleri gerekir ki seçmen kör ve sağır değildir. Bize gelince; açtığı yolda, gösterdiği hedefe, durmadan yürüyeceğimize ant içtik, anlayın artık yıldıramazsınız!”

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