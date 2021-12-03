Muharrem İnce'den Tanju Özcan'a tepki
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bolu Belediye'nin CHP'li faşist Başkanı Tanju Özcan'a tepki gösterdi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Haber Global ekranlarında yayınlanan Siyaset Özel programına konuk oldu.
Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan İnce, Bolu Belediye'nin CHP'li faşist Başkanı Tanju Özcan'ın göçmenlerle ilgili sözlerine de dikkat çeken bir yorum getirdi.
Muharrem İnce "Tanju Özcan'ın göçmen politikalarını abartılı buluyorum." dedi.