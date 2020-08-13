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Siyaset

Muharrem İnce'den 'seçim gecesi neredeydin? sorusuna cevap

Yeni siyasi hareketinin yol haritasını açıklayan Muharrem İnce, yaptığı toplantıda, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimi gecesine ilişkin açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 10:58:00 - 2020-08-13 11:28:28
Muharrem İnce'den 'seçim gecesi neredeydin? sorusuna cevap

CHP'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde aday gösterdiği Muharrem İnce, yeni siyasi hareketinin yol haritasını açıklamak üzerinde basın toplantısı gerçekleştirdi. İnce, 24 Haziran gecesi çok konuşulan bir konuya da açıklık getirdi.

Söz konusu seçim gecesinde nerede olduğunu açıklayan Muharrem İnce şunları söyledi:

"Seçim gecesi nerede olduğumu bir anlatayım. Televizyonlarda bir Kemal Bey'in reklamı bir benim reklamım. Yahu Kemal Bey'in reklamını niye veriyorsunuz; Kemal Bey aday değil.

Moralimi bozmak için ellerinden geleni yaptılar. Bana yakın isimleri aday yapmadılar. Kazanamayayım diye ellerinden geleni yaptılar.

Geldik seçim gecesine. Şimdi ne yapıyorsunuz, bana bilgi verin, diyorum. Bana bilgi vermiyorlar. Bilgi yok elde. Nasıl çıkacağım milletin karşısına ben? İkinci tura kaldı mı kalmadı mı, bilmiyorum ki. Sabah oldu, sordum; aldınız mı bütün tutanağı? Aldık. Peki o zamani teşekkür ederiz. YSK'ya yazı yazdım. 13 bin sandıkta CHP'nin gözlemcisi yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu CHP yalnız bırakmış."

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Yorumlar

Dogan

Onu anladikta Basliginiza bakinca hala cevab vermemis ayni Süleyman demirel misali
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Mesut Sarp

Secmeninin oyuna sahip cıkamayan bir partinin iktidar olmaya hakkı yoktur. Böyle bir yönetimin başında olan yönetiminde istifası gerekirdi. Kalk ikide bir hükümeti yaptıgı hatalar nedeniyle istifaya davet et ama kendi kıcı 404le yapıştırılmış gibi delege oyunlarıyla sittin sene bunayıncaya kadar CHPnin başında otur. Yazıklar olsun tüh, seninde demokrasi hukukun buymuş...
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