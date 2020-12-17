  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Muharrem İnce'den olay sözler! CHP'yi yerden yere vurdu
Siyaset

Muharrem İnce'den olay sözler! CHP'yi yerden yere vurdu

CHP'deki yaşanan taciz ve tecavüz skandalları hakkında konuşan Muharrem İnce, "Utanıyorum ya. CHP'ye yakışmıyor. CHP yönetiminden de ses çıkmıyor. Güya zamana yayacaklar çürütecekler. CHP'yi çürüyorlar haberleri yok" diyerek tepkisini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 19:38:00 - 2020-12-17 19:46:23

CHP'den ayrılıp parti kurma kararı alan Muharrem İnce, bir Youtube kanalına konuştu. İnce, parti içindeki taciz ve tecavüz skandallarına sessiz kalan CHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

İnce, CHP'de gündemden düşmeyen taciz skandallarıyla ilgili, "Utanıyorum ya. CHP'ye yakışmıyor. CHP yönetiminden de ses çıkmıyor. Güya zamana yayacaklar çürütecekler. CHP'yi çürüyorlar haberleri yok. CHP Genel Başkanı olsaydım bu tür olaylara anında neşter atardım" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Flaş iddia: Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu
Siyaset

Flaş iddia: Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu

MHP’den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un yeni partisine Cuma günü geçeceği iddia edildi.
Dünya gündemini altüst eden gelişme: Aşı oldular, 10 dakika sonra...
Dünya

Dünya gündemini altüst eden gelişme: Aşı oldular, 10 dakika sonra...

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir hastanede, Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer tarafından geli..
Akbaşoğlu'ndan sert tepki: Kursaklarında bırakacağız
Teknoloji

Akbaşoğlu'ndan sert tepki: Kursaklarında bırakacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Altay Tankı'nın seri üretiminin Almanya'nın yükümlüklerini yerine getirmediği için gecik..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay