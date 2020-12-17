Muharrem İnce'den olay sözler! CHP'yi yerden yere vurdu
CHP'deki yaşanan taciz ve tecavüz skandalları hakkında konuşan Muharrem İnce, "Utanıyorum ya. CHP'ye yakışmıyor. CHP yönetiminden de ses çıkmıyor. Güya zamana yayacaklar çürütecekler. CHP'yi çürüyorlar haberleri yok" diyerek tepkisini dile getirdi.
CHP'den ayrılıp parti kurma kararı alan Muharrem İnce, bir Youtube kanalına konuştu. İnce, parti içindeki taciz ve tecavüz skandallarına sessiz kalan CHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi.
İnce, CHP'de gündemden düşmeyen taciz skandallarıyla ilgili, "Utanıyorum ya. CHP'ye yakışmıyor. CHP yönetiminden de ses çıkmıyor. Güya zamana yayacaklar çürütecekler. CHP'yi çürüyorlar haberleri yok. CHP Genel Başkanı olsaydım bu tür olaylara anında neşter atardım" ifadelerini kullandı.