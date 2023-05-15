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Gündem Muharrem İnce'den muhalefetin hezimeti sonrası ilk yorum
Gündem

Muharrem İnce'den muhalefetin hezimeti sonrası ilk yorum

Yeniakit Publisher
2023-05-15 21:45:00 -
Muharrem İnce'den muhalefetin hezimeti sonrası ilk yorum

Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında hezimete uğradı. Seçim sonuçlarını değerlendiren Memleket Partisi lideri Muharrem İnce 'Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın' mesajı verdi.

Türkiye'de halk, 14 Mayıs'ta sandığa giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için tercihlerini ortaya koydu.

Oy sayımı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıktı.

Diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,85 olarak kayıtlara geçti.

Sonuçlara ilk yorum

Seçimlere bir kaç gün kala adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sonuçları yorumladı.

Atatürk'ün ifadelerini kullanarak gençlere seslenen İnce, "Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın. Umut her zaman vardır" dedi.
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İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın"

Gençler, evlatlarım, biz "Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim." diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidenleriz. Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın. Umut her zaman vardır.

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