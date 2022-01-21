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Siyaset Muharrem İnce'den muhalefeti karıştıracak sözler
Siyaset

Muharrem İnce'den muhalefeti karıştıracak sözler

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet için "Henüz masadaki oturma düzenini çözemediler. Önce kim konuşacak, masanın kenarına, köşesine, ortasına kim oturacak onu çözemediler." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 14:41:00 -
Muharrem İnce'den muhalefeti karıştıracak sözler

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet için "Henüz masadaki oturma düzenini çözemediler. Önce kim konuşacak, masanın kenarına, köşesine, ortasına kim oturacak onu çözemediler." dedi.

Yozgat'ta bir otelde gazetecilerle bir araya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gündemi değerlendirdi.

Hükümetin politikalarını eleştiren İnce, muhalefetin de umut vermediğini söyledi. Partilerinin tek başına iktidara geleceğini ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"Muhalefet önümüzdeki günlerde milletimize bir reçete sunacak ama henüz masadaki oturma düzenini çözemediler. Önce kim konuşacak, masanın kenarına, köşesine, ortasına kim oturacak, onu çözemediler. Allah'tan yeni kurulmuş bir parti ekonomi programı hazırlamış da şimdi oturup 6 parti bunu tartışacaklarmış. Yani 100 yıllık parti ne işe yarar, doğrusu anlamış değilim. Onun hazırladığı ekonomik programın içinde de emin olun üretim yok, çiftçinin desteklenmesi yok, gelecek yok, bilim yok, hukuk yok, liyakat yok. Ne var, 'ben daha iyi borç bulurum' politikası. Yazık, günah. Onun için biz Memleket Partisi olarak 'ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket' diyoruz. Tek başımıza iktidar olmak için yollara düştük, bunu başaracağız, buna inanıyorum, zamanımız var, bunu milletimize anlatacağız."

 

 

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