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Siyaset

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na ağır sözler

Ankara'da açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun iktidara yürümek gibi bir hedefinin olmadığını söyleyen İnce "Erdoğan'ın eski arkadaşlarından biri cumhurbaşkanı olacaksa ben buna iktidar demem. Bizim genel başkanın öyle bir iddiası yok. Böyle bir iddiası yoksa CHP'nin iktidara yürüdüğü hayaldir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 11:01:00 -
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na ağır sözler

Yeni parti kuracağı yönündeki söylentiler kurultaylar partisi CHP'yi karıştıran Muharrem İnce sessizliğini bozdu. İnce Ankara'da basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

CHP yönetimine ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde bulunan İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar olmak gibi bir amacının olmadığını belirtti.

İnce şunları söyledi;

"Bir CHP'li saraya gitmiş. İki gazeteciye de dava açtım, genel merkez açamadı. Gitsin dava açsınlar açamıyorlar, çünkü gazeteciden korkuyorlar. Muharrem İnce bu çıkışını bireysel ikbali için yapıyor diyorlar. CHP tam iktidara yürürken Muharrem İnce neden böyle yaptı? İktidara yürümek demek CHP Genel Başkanı'nın cumhurbaşkanı olmasıdır. Erdoğan'ın eski arkadaşlarından biri cumhurbaşkanı olacaksa ben buna iktidar demem. Bizim genel başkanın öyle bir iddiası yok. Böyle bir iddiası yoksa CHP'nin iktidara yürüdüğü hayaldir. Erdoğan'ı ben de indirmek istiyorum ama yerine CHP'li biri gelmeli. İktidara yürüme iddiası yok ortada."

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