Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu ile ittifak açıklaması!
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bir teklif yapıldı ama uzlaşılamadı" açıklamasına Twitter hesabından cevap verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bir teklif yapıldı ama uzlaşılamadı" açıklamasına cevap veren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı.
6'lı masanın cumhurbaşkanı adayına Twitter hesabından cevap veren İnce, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır." dedi ve şu eklemeyi yaptı:
Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır.