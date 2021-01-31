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Gündem Muharrem İnce'den istifa eden 3 vekille ilk açıklama! Olay olacak 'operasyon' göndermesi
Gündem

Muharrem İnce'den istifa eden 3 vekille ilk açıklama! Olay olacak 'operasyon' göndermesi

Mektup krizinin ardından CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin Muharrem İnce'nin kuracağı partide siyaset yapacağı iddia edilmişti. İnce ise konuya ilişkin "Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı milletvekillerine 'istifalar Saray operasyonu' diyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 09:09:00 -
Muharrem İnce'den istifa eden 3 vekille ilk açıklama! Olay olacak 'operasyon' göndermesi

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP'nin parti politikasını gerekçe göstererek istifa etmesiyle ilgili CHP kanadından gelen eleştirilere Muharrem İnce, Twitter üzerinden konuya ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

"Aynı yolun yolcusudur"

CHP'den yapılan açıklamaları eleştiren İnce, "Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı milletvekillerine 'istifalar Saray operasyonu' diyor. Kendi acizlik ve ilkesizliklerini Saray'a bağlayan muhalefetle kendi beceriksizliğini 'dış güçler'e bağlayan iktidar aynı yolun yolcusudur" dedi.

Mart ayında istifa edeceği konuşuluyor

Öte yandan halen CHP'den ayrılmayan Muharrem İnce'nin mart ayında partisinden istifa edip yeni parti kurma çalışmalarına başlayacağı konuşuluyor.

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