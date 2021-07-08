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Siyaset Muharrem İnce'den flaş iddia: Kılıçdaroğlu bana oy vermedi!
Siyaset

Muharrem İnce'den flaş iddia: Kılıçdaroğlu bana oy vermedi!

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisini gönülsüzce aday gösteren Kılıçdaroğlu’nun oy da vermediğini iddia etti. İnce, Tekirdağ’da CHP liderine “Seçim gecesi beni niye sattınız? Niye Halk TV’ye Muharrem İnce’yi çok çıkartmadınız? Neden bana oy vermediniz” diye sordu. İnce’nin bu ifşaatının ardından “Kılıçdaroğlu, Demirtaş’a mı yoksa Akşener’e mi oy verdi?” yorumları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 12:31:00 -
Muharrem İnce'den flaş iddia: Kılıçdaroğlu bana oy vermedi!

2018’de cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin “Neden bana oy vermediniz” diye sorduğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kime oy verdiği tartışılıyor.

İnce, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı açılışında yaptığı konuşmada, 24 Haziran 2018’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisini aday gösteren CHP’ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İnce, “Çok oy almamı istemiyorlar. Para harcamadılar. Devletten aldıkları Hazine parasını harcamadılar, kasada tuttular. Seçim bittikten sonra kurultay kazanmak için para harcadılar” diye konuştu.

Beni niye sattınız

CHP’den niye ayrıldığının sorulduğunu belirten İnce, 42 senedir mücadele ettiğini, artık pes ettiğini, “Sizin entrikalarınızla mücadele edemem” dediğini söyledi. İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na şöyle seslendi:

“Gel sizinle özel tartışalım sayın eski genel başkanım. Partiden niye ayrıldım? Seçim gecesi beni niye sattınız? Niye 12 bin sandığa gözlemci koymadınız? Niye sistemi çökerttiniz? Niye bana sonuçları vermediniz? Niye Hazine parasını harcamayıp kasada tuttunuz? Niye Halk TV’ye Muharrem İnce’yi çok çıkartmadınız? Neden bana oy vermediniz? Partiyi yönetenler kazanacağım diye korktular. Aşağıya çekmek için uğraştılar. Gel bunu bir tartışalım.”

Akşener’e mi Demirtaş’a mı

İnce’nin ‘bana oy vermediniz’ açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu’nun kime oy verdiği tartışması gündeme geldi. Kılıçdaroğlu’nun kime oy verdiği merak konusu oldu. Kulislerde bu açıklama “Kılıçdaroğlu, İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener’e mi yoksa HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’a mı oy verdi?” yorumlarını beraberinde getirdi.

Sansürü itiraf etmişti

Eski Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, Halk TV’nin başında olduğu dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Muharrem İnce’nin mitinglerini yayınlamaması konusunda kendisine CHP’den sansür telefonları geldiğini açıklamıştı.

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Yorumlar

Ahmet

Topunuzu toplasalar bir adam etmezsiniz, terörün koltuk değnekleri,yine 5 dakikada bir araya gelirler, merak etmesin kimse.!
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321

chp dağılsın girin birbirinize inşallah amin abd nato kuklaları fetö partisi hainler
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