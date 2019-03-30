0553 313 94 23

Muharrem İnce'den Erdoğan itirafı: Haklı çıktı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Erdoğan'la yaşadığı bir diyaloğu anlattı. İnce, Erdoğan'ın seçim sonuçları ile ilgili haklı çıktığını itiraf etti.

30 Mart 2019 Cumartesi 09:08

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Edirne'de miting gerçekleştirdi. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi partililerine seslenen İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı süresince yaptığı çalışmalardan bahsetti. İnce, seçim süresince tüm cumhurbaşkanı adaylarını tek tek ziyaret ettiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili ziyaretine ayrı bir parantez açtı ve bazı itiraflarda bulundu.

Haklı çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaretinde yaşadığı bir diyaloğu paylaşan Muharrem İnce, "Dedim ki bir jest daha yapayım, ne yapayım? Gideyim dedim partilerinde ziyaret edeyim. Sayın Erdoğan'ı ziyarete gittim. Çayını içtim. 'Canını sıkma. Ben cumhurbaşkanı olunca, sen eski cumhurbaşkanı olacaksın. Maaşa zam oldu mu söyle yaparız' dedim. 'Uçak lazım oldu mu, alışkınsın sen şimdi 29 tane uçak var' dedim. 'Lazım oldu mu söyle arada veririm' dedim. 'Bir sıkıntı oldu mu söyle' dedim. O da güldü. 'Biraz zor olursun'a getirdi. Haklı çıktı da. Neyse bir dahakine halledeceğim. Canınızı sıkmayın. Bir dahakine" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 09:08
  1. Edirne
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Tayyip Erdoğan
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Recep Tayyip
  7. Muharrem İnce

YORUM YAZ

  • habibhabib4 sa önce
    ya.Haci muharrem boş ver politikayi artik.Çiftliğini kur tavuklarını besle. sen hergün cumaya gitmene bak
  • HamzaHamza4 sa önce
    Sayın İNCE; Acizane KAHRAMAN olmak istersen; öncelikle CHP gibi güzide bir CUMHURİYET partisini,TERÖR İŞGALCİLERİNDEN KURTAR...Başınızda ki, Dededen DERSİM HAİNİ kılıçdaroğlu'nu ALAŞAĞI EDİN...Çünkü bu Genel müdürde her meziyet var...Deniz Baykal-Nesrin Baytok kaset sıkandalında DAHLİ YOK DİYENLERE ŞAŞARIM...Bu herif yemin ederim ki ÇOK TEHLİKELİ...Önceliğin bu olmalı bence...
  • Adem YıldırımAdem Yıldırım4 sa önce
    CHP beddualı...adamı seçilmeden önce yargılamayı düşünmüyorlarmıydı;lahey falan diolardı...
  • sukrusukru4 sa önce
    Adam yola çit çekecek,çite koyunların yünü takılacak,yünü eğirip ip yapacak,ipten kazak örüp satacak..Gelde gülme.
  • HalilHalil4 sa önce
    Açtavuk kendini darı ambarında zanneder
  • Buğday ambarıBuğday ambarı5 sa önce
    :) aç tavuk kendini buğday ambarında sanır
  • aliali5 sa önce
    ukela..
  • abdoabdo5 sa önce
    o makam oyle zambur zumbur adamlara nasip olmaz.Dsha chp ne bile sahip çıkamadınAtaturk düsmanlarina partini kaptirdin.Sen önce partini kurtarmaya bak
  • AbdulvahitAbdulvahit5 sa önce
    Muharrem Sen yapamazsın kendini boşuna yorma.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Şıktaşlı’nın projeleri Manisalıların cebini rahatlatacak
  1. Şıktaşlı’nın projeleri Manisalıların..
  2. AK Parti'nin Sultangazi mitingi
  3. Hakkari’de 19 yerleşim yeri kapandı
  4. Cumhur İttifakı’ndan coşkulu yürüyüş
  5. Tazelenme Üniversitesinden adının..
  6. 183 aydır devam eden mevlit
  7. Kayıp olarak aranan adam ormanlık..
  8. "Türkiye'nin demokratik anlamda bir..
  9. AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı..
  10. "Bir oy seçimin kaderini değiştirir"
  11. Şırnak’ta kar hayatı olumsuz etkiledi
  12. Bağ evlerine giren hırsız yakalandı
  13. Bu belirtiler sizde de varsa vakit..
  14. Baybakov: “Nükleer güce sahip olmak,..
  15. Fuat Akdoğan’ın son mitinginde izdiham..
  16. Rektör Alkan Bayat ve İskilip’i..
  17. "PKK, en çok zulmü Kürt kardeşlerimize..
  18. Macron Ürdün Kralı 2. Abdullah ile..
  19. MHP’li Yıldız:"Demokrasi düşmanı..
  20. Vakıflardan "kışla arazisi" açıklaması
  21. Dr. Mehmet Nil Hıdır, ‘Büyükşehir..
  22. Crowne Plaza, Ukrayna’da Kapadokya’yı..
  23. KAYSO Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda..
  24. Yusuf'un "Eyvallah"ı en iyi cevap oldu
  25. Türel: " Bu kasetler FETÖ taktiği"
  26. Reuters felaketin bilançosunu duyurdu!..
  27. Ninova AVM dev kadrosunu birini daha..
  28. "82 milyonu kucaklama konusunda ortak..
  29. CHP’nin Efeler adayı Fatih Atay..
  30. Galatasaray’da Diagne ve Mitroglou düz..
Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!

Günün Karikatürü

30 Mart 2018
Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'