  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Muharrem İnce’den Erdoğan açıklaması! Muhalefete ateş püskürdü
Siyaset

Muharrem İnce’den Erdoğan açıklaması! Muhalefete ateş püskürdü

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet partilerinin politikasını eleştirerek, "8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı yenecekler. Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu? Nasıl muhalefetsiniz siz?" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 14:00:00 -
Muharrem İnce’den Erdoğan açıklaması! Muhalefete ateş püskürdü

Balıkesir Öğretmenevi'nde basın mensuplarına gündemi değerlendiren CHP’den dışlanıp yeni parti kuran Muharrem İnce, Türkiye'nin yargısının bağımsız olması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin şahlanışa, teknolojik gelişmelere, beyin göçünü durdurmaya ihtiyacının olduğunu savunan İnce, "Türkiye'yi kutuplaşmadan çıkarıp uzlaştıracağız. Biz, bunu başaracağız. İzmir Marşı ile Mehter Marşı'nı yarıştırmayacağız. İzmir Marşı, Mehter Marşı'nın alternatifi değildir. 'Fatih'i sevenler, Atatürk'ü sevenler' olmaz. Fatih de bizim Atatürk de bizim; İzmir Marşı da bizim, Mehter Marşı da bizim." ifadesini kullandı.

"8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı yenecekler"

Muharrem İnce, ortada seçim yokken, birkaç yıl sonrası için şimdiden ittifak yapılmasını doğru bulmadığını ifade ederek, muhalefete dert yandı. İnce şu ifadeleri kullandı:

O zaman birleştirsinler bu partileri daha iyi. Sanki amca oğlu, dayı oğlu gibi oldu bütün partiler. Böyle parti olur mu? Birleştirin de elektrik, su parası iki ayrı yerden ödemeyin bari. Sizin hiç mi iddianız yok? Siz kendinize güvenemiyor musunuz? 8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı yenecekler. Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu? Nasıl muhalefetsiniz siz? Toplanacaklar mahallenin çocukları, öbür mahallenin çocuklarını yenecekler. Böyle bir şey olur mu? Bir siyasi parti, tek başına çıkar, 'Ben hazırım' der. Programım, tüzüğüm, kadrolarım, genel başkanım, hazır. Biz hazırız, Türkiye'yi yönetmeye. Örgütleniyoruz Türkiye'de; 54 ilde kurduk, bu hafta 55'inciyi kuracağız. İlçelerimizi kuruyoruz. Hazırlanıyoruz. 'İttifak yapmaz mısın?' Yaparız kardeşim; seçime kalır 3 ay, bakarız durumumuza, 50 artı 1 alamıyoruz. 'Biz de varız ittifaka' deriz. Ne için varız ittifaka? Bu iktidarı göndermek için varız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

099

topu gelsede yenilecekler. siyonist hain terör küresel küffar ittifakı.
  • Yanıtla
Cübbeli Ahmet Hoca'dan seçme ve seçilme hakkı yorumu! Kaç yaş olması gerektiğini açıkladı
İSLAM

Cübbeli Ahmet Hoca'dan seçme ve seçilme hakkı yorumu! Kaç yaş olması gerektiğini açıkladı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, peygamberlere bile nübüvvetin 40 yaşından sonra verildiğini, seçme ve seçilme hakkının ..
ABD'nin Suriye'deki üssü saldırıya uğradı
Dünya

ABD'nin Suriye'deki üssü saldırıya uğradı

Suriye'de bulunan ve ABD askerlerinin kullandığı askeri üs drone saldırısına uğradı.
Erdoğan IMF’yi dinlemiyor diye kudurdular
Ekonomi

Erdoğan IMF’yi dinlemiyor diye kudurdular

Amerikan Girişimcilik Enstitüsü’nde yayınlanan makalede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın IMF’nin uyarılarına kulak asmaması kabahatmiş gibi ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay