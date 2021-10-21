Muharrem İnce’den Erdoğan açıklaması! Muhalefete ateş püskürdü

Balıkesir Öğretmenevi'nde basın mensuplarına gündemi değerlendiren CHP’den dışlanıp yeni parti kuran Muharrem İnce, Türkiye'nin yargısının bağımsız olması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin şahlanışa, teknolojik gelişmelere, beyin göçünü durdurmaya ihtiyacının olduğunu savunan İnce, "Türkiye'yi kutuplaşmadan çıkarıp uzlaştıracağız. Biz, bunu başaracağız. İzmir Marşı ile Mehter Marşı'nı yarıştırmayacağız. İzmir Marşı, Mehter Marşı'nın alternatifi değildir. 'Fatih'i sevenler, Atatürk'ü sevenler' olmaz. Fatih de bizim Atatürk de bizim; İzmir Marşı da bizim, Mehter Marşı da bizim." ifadesini kullandı.

"8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı yenecekler"

Muharrem İnce, ortada seçim yokken, birkaç yıl sonrası için şimdiden ittifak yapılmasını doğru bulmadığını ifade ederek, muhalefete dert yandı. İnce şu ifadeleri kullandı:

O zaman birleştirsinler bu partileri daha iyi. Sanki amca oğlu, dayı oğlu gibi oldu bütün partiler. Böyle parti olur mu? Birleştirin de elektrik, su parası iki ayrı yerden ödemeyin bari. Sizin hiç mi iddianız yok? Siz kendinize güvenemiyor musunuz? 8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı yenecekler. Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu? Nasıl muhalefetsiniz siz? Toplanacaklar mahallenin çocukları, öbür mahallenin çocuklarını yenecekler. Böyle bir şey olur mu? Bir siyasi parti, tek başına çıkar, 'Ben hazırım' der. Programım, tüzüğüm, kadrolarım, genel başkanım, hazır. Biz hazırız, Türkiye'yi yönetmeye. Örgütleniyoruz Türkiye'de; 54 ilde kurduk, bu hafta 55'inciyi kuracağız. İlçelerimizi kuruyoruz. Hazırlanıyoruz. 'İttifak yapmaz mısın?' Yaparız kardeşim; seçime kalır 3 ay, bakarız durumumuza, 50 artı 1 alamıyoruz. 'Biz de varız ittifaka' deriz. Ne için varız ittifaka? Bu iktidarı göndermek için varız.