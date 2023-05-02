Muharrem İnce'den çok sert terör mesajı! 'Kökünü kazıyacağım'

Seçim çalışması kapsamında Kocaeli'yi ziyaret eden Muharrem İnce, İzmit kent merkezinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşıladı. Kalabalığın içerisinden kent meydanına kadar sloganlar eşliğinde yürüyen İnce kent merkezinde kurulan seçim otobüsünün üzerinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bugünlerde PKK’lılar bana saldırıyor, Hizbullahçılar bana saldırıyor. Ne kadar terör örgütü varsa montaj kaset yapıyor, montaj dekontlar yayıyorlar. Alıyorlar bir dekontu Muharrem İnce yazıyorlar. 10 milyon lira rüşvet göndermişler." diyen İnce, hakkındaki karalama kampanyasına ilişkin, "Bunlar gerizekalı olduğu için, rüşvet bankadan mı gönderilir? Pazar günü mü gönderilir? Bunlar bu FETÖ’cüler sahtekar olduğu için bunları yayınlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim planını eleştiren İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu yanlış yaptı. Davutoğlu, Babacan, Temel Karamollaoğlu, bunların hepsini toplasan 1 puan yapmaz. Yapılacak iş bir taneydi; Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Memleket Partisi ittifak kuracaktı ama yapmadılar, şimdi Erdoğan’ın eskileriyle memleketi kurtaracaklar." dedi.

İnce sözlerini seçim vaatlerini anlatarak sürdürdü:

Önce huzur, önce yüzümüz gülecek. Sonra liyakat olacak. İşi ehline vereceğiz. Memlekette devlete olan güveni yeniden sağlayacağız. Gençler size sözüm olsun. Düzgün okullarda okuyacaksınız. Özel okullara muhtaç olmayacaksınız. Şimdi bir başka konu daha var. Bu ülkede ne kadar terörist varsa kökünü kazıyacağım.

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