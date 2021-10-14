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Siyaset Muharrem İnce'den CHP'yi çıldırtan teklif: Size mi düştü?
Siyaset

Muharrem İnce'den CHP'yi çıldırtan teklif: Size mi düştü?

Katıldığı bir programda 2023'te yapılacak seçimler için "CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin adayı Akşener olmalı" diyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye CHP'den çok sert tepki geldi. İnce'nin sözlerine cevap veren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Onlara ne, kime ne? Size mi düştü CHP kimi aday gösterecek?" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 21:48:00 -
Muharrem İnce'den CHP'yi çıldırtan teklif: Size mi düştü?

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, dün akşam CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. 2023'teki seçimler için Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusuna ilişkin açıklamalar yapan İnce, "CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin adayı Akşener olmalı" dedi.

"Size mi düştü CHP kimi aday gösterecek?"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bu açıklamalarına tepki gösterdi. "Onlara ne, kime ne? Size mi düştü CHP kimi aday gösterecek?" diyen Özkoç, şunları söyledi:

"Onlara ne, kime ne? Size mi düştü CHP kimi aday gösterecek? İktidara mı, Recep Tayyip Erdoğan'a mı, Bahçeli'ye mi, daha bilmediğimiz bir sürü siyasi partiye mi düştü? CHP'nin hiç adayını açıklamadığı, aday çıkaramadığı oldu mu? Neyi merak ediyorsunuz? Bu ülkede seçim açıklandığı zaman CHP çıkar 'adayımız budur' der. Kendinizden mi kuşku duyuyorsunuz? Niye rahatsızsınız? Böyle yaparak bir siyasi parti iktidara gelemez. CHP'nin adayı yeri ve zamanı geldiği zaman ortaya çıkar. O zaman siz de önünüzü ilikler saygı gösterirsiniz."

 

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