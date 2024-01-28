Muharrem İnce'den CHP'ye yanıt: Utanmıyor musunuz?

İnce, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in açıklamalarına yanıt verdi. İnce, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Sayın sözcünün üç önemli iddiası var burada. Diyor ki, 'İzmir'den metropol ilçe, parti tabanımız kabul etmedi bu isteği, Muharrem İnce eleştirilerini, istediği verilmeyince yapmaya başladı'. Bunlara tane tane cevap vereyim, milletimizin de vicdanına bırakayım. Eğer gönül gözü kapalı değilse milletimizin beni anlayacağına inanıyorum.

Bir ilçe istemişim. Bir ilçe istemişsem çok sembolik bir şey istemişim. Koca parti, eğer İstanbul'dan dahi istememişse, 'İzmir'den bir ilçe verin' demişse sizin hemen vermeniz lazımdı zaten. Bugünkü açıklaması var Ali Babacan'ın. CHP'nin verdiği 15 vekil sorusuna yanıt: 'Aşırı ısrar üzerine kabul ettik.' Yahu siz Babacan'a 15 vekil verirken iyi de Muharrem İnce'ye bir ilçe belediye başkanlığı mı vermediniz? Ayıp değil mi?

Muharrem İnce eleştirilerini ne zaman yapmış, görüşmeler bitince yapmış, yani dün yapmışım. Öyle mi? Yok, bakın 12.12.2023. 12 Aralık'ta. Sayın Özgür Özel, Şeyh Sait'e 'hain' demeyince tweet atmışım. Demek ki Muharrem İnce 'Ya bana belediye verin, vermezseniz ben de sizi eleştiririm' dememiş.

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