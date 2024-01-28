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Gündem Muharrem İnce'den CHP'ye yanıt: Utanmıyor musunuz?
Gündem

Muharrem İnce'den CHP'ye yanıt: Utanmıyor musunuz?

Yeniakit Publisher
2024-01-28 08:54:00 -

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, SÖZCÜ Televizyonu'nda Özel Röportaj'da İpek Özbey'in sorularını yanıtladı. Yerel seçimler kapsamıda CHP ile yaptığı görüşmeler sonrası belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunduğu söylenen İnce canlı yayında yanıt verdi.

İnce, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in açıklamalarına yanıt verdi. İnce, konuyla ilgili şunları söyledi:

 

"Sayın sözcünün üç önemli iddiası var burada. Diyor ki, 'İzmir'den metropol ilçe, parti tabanımız kabul etmedi bu isteği, Muharrem İnce eleştirilerini, istediği verilmeyince yapmaya başladı'. Bunlara tane tane cevap vereyim, milletimizin de vicdanına bırakayım. Eğer gönül gözü kapalı değilse milletimizin beni anlayacağına inanıyorum.

Bir ilçe istemişim. Bir ilçe istemişsem çok sembolik bir şey istemişim. Koca parti, eğer İstanbul'dan dahi istememişse, 'İzmir'den bir ilçe verin' demişse sizin hemen vermeniz lazımdı zaten. Bugünkü açıklaması var Ali Babacan'ın. CHP'nin verdiği 15 vekil sorusuna yanıt: 'Aşırı ısrar üzerine kabul ettik.' Yahu siz Babacan'a 15 vekil verirken iyi de Muharrem İnce'ye bir ilçe belediye başkanlığı mı vermediniz? Ayıp değil mi?

Muharrem İnce eleştirilerini ne zaman yapmış, görüşmeler bitince yapmış, yani dün yapmışım. Öyle mi? Yok, bakın 12.12.2023. 12 Aralık'ta. Sayın Özgür Özel, Şeyh Sait'e 'hain' demeyince tweet atmışım. Demek ki Muharrem İnce 'Ya bana belediye verin, vermezseniz ben de sizi eleştiririm' dememiş.
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Yorumlar

resat

sayın ince chp yi tanıyamamışın, chp zihniyetiyle işgal edilip düşünemez duruma getirilmiş beyinler nASILOLSA OYUNU VERECEK ,ONLAR OLTAYA YAKALANMIŞ BALIK ,ONLARA BİRŞEY VERMEYE GEREK YOK,chp li olmayan kesimden gelene oyu sıfır noktalı rakkamlar bile olsa istediği verilmeli aklıyla hareket ediliyor , yani bir kümesin içindekiler var birde kümesin dışındakiler,siz kümesin içindekilerden ,kaçak durumda olansınız ,geleceğiniz,mecburen geleceğiniz hesaplanmış ,,
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