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Siyaset Muharrem İnce'den CHP'ye veryansın
Siyaset

Muharrem İnce'den CHP'ye veryansın

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisi CHP yönetimini topa tuttu.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 15:30:00 -
Muharrem İnce'den CHP'ye veryansın

Başlattığı Memleket Hareketi'ni CHP'den istifa etmesinin ardından partileştiren Muharrem İnce, partisinin MYK toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı.

Gündemdeki konulara değinen İnce, konuşmasında kendisine ekranlarda yer vermeyen CHP'ye yakın medya kuruluşlarına sitem etti.

"CHP iktidar olursa milletin anasını ağlatır''

Kendisine bir dakika vakit ayrıldığını söyleyen İnce, "CHP’den istifa edip parti kurarsan Halk TV’de, KRT’de Tele1’de haber olamazsın. Bir parti kurmuşuz Halk TV bir dakika beni veriyor, aynı akşam üç saat Davutoğlu’nu gösteriyor" dedi.

Muharrem İnce ayrıca, CHP'nin iktidar olması durumunda milletin anasını ağlatacağını söyledi.

"CHP para vermemekle susturuyor''

Muhalefet medyasının CHP'li belediyelerden ve CHP Genel Merkezi'nden para almamakla susturulduğunu öne süren İnce, "CHP’li belediyelerden para almamakla, genel merkezden para almamakla susturulmuş bir muhalefet basını var. ‘Muharrem İnce’yi, Memleket Partisi’ni gösterirsen sana para vermeyiz’ diye susturulmuş. Siz iktidar olsanız milleti perişan edersiniz" ifadelerini kullandı.

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