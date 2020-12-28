  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Muharrem İnce'den CHP'ye olay gönderme
Siyaset

Muharrem İnce'den CHP'ye olay gönderme

Pandemi nedeniyle Memleket Hareketi ziyaretlerine bir süredir ara veren Muharrem İnce, bugün Düzce ile yeniden start verdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarına değindi.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 15:56:00 -
Muharrem İnce'den CHP'ye olay gönderme

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz olaylarıyla ilgili olarak, "Ben CHP'de haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim. Ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin" dedi.

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, Düzce'de, Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak'ta esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Esnaf gezisi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, muhalefeti eleştirdi.

İnce, "Muhalefet kendi halinden memnun. Muhalefetin de Türkiye'de iktidar olma gibi bir derdi yok. Muhalefette özgüven eksikliği var. Kendine güvenmeyip dostlarla iktidara gelinmez. Önce kendine güvenerek yola çıkacaksın. Bizim hedefimiz 50+1 almak. 50+1'i hedefleyerek yola çıkacağız. Bir 15-20 gün ara vermiştik. Şimdi tekrar Düzce'den başlıyoruz. Bugün 48'inci vilayeti gezmiş olduk. Kısa sürede 81 vilayeti tamamlayacağız" dedi.

Tecavüz ve taciz skandallarını değerlendirdi

İnce, CHP'de son dönemde yaşanan tecavüz ve taciz skandallarıyla ilgili olarak ise, "Ben CHP'de haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim. Ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin" dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Görüntü: 70 yaş; zeka: 14 yaş

Ne olay göndermesi? Bundan bi cacık olmaz
  • Yanıtla
Türkiye'den açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
Siyaset

Türkiye'den açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de yeni hükümetin yemin ederek göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı.

Gündem

"Toplu mezarlar yetmeyecek" diyen Bingür Sönmez'den yeni provokasyon: Aşı olmayan vatan hainidir!

Koronavirüs pandemisi sürecinde halkı kışkırtan açıklamalarıyla tepki çeken Prof. Dr. Bingür Sönmez, aşı olmayanları vatan haini ilan etti. ..
Arap Parlamentosu'ndan Türkiye açıklaması
Dünya

Arap Parlamentosu'ndan Türkiye açıklaması

Libya'da darbeci Halife Hafter ve destekçilerinin tarafında duran Arap Parlamentosu'ndan Türkiye ile ilgili skandal bir açıklama yaptı...
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay