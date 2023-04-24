Muharrem İnce'den CHP'ye FETÖ tepkisi! 'Bunlarla ne işim olur benim!'

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Muharrem İnce neden gittin diye soruyorlar? İşte bu yüzden gittim. Benim FETÖ'cülerle, Taraf gazetesi yazarlarıyla bunlarla ne işim olur benim” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, bir dizi ziyaretler için Karabük’e gitti. Kemal Güneş Caddesi'ndeki parti binası önünde çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu topluluğa konuşan İnce, “Dört cumhurbaşkanı adayı var. Dördünden birine oy vereceksiniz. Ben sizin yerinizde olsam şöyle yaparım. Bir FETÖ kimi destekliyor? FETÖ birini destekliyorsa ben onu desteklemem. İki PKK kimi destekliyor? Kimi destekliyorsa ben onu desteklemem. Hizbullah kimi destekliyor, o kimi destekliyorsa ben onu desteklemem” dedi.

"Hiç kimseyle pazarlık yapmadım"

Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden 6’lı masaya yüklenen İnce, “Cumhurbaşkanı adaylarının içinde, onların içinde bagajı dolu olan var mı? Vaatleri var mı? Milleti ikna etmek için yedi tane cumhurbaşkanı adayına rüşvet vermiş mi? Yardımcı ol demiş mi? Muharrem İnce'nin hiç kimseyle bir pazarlığı yok. Ne terör örgütleriyle, ne marjinal gruplarla, hiç kimseyle bir pazarlığım yok. Hiçbir partiyle, Hiçbir cumhurbaşkanı yardımcısı adayıyla, hiç kimseyle pazarlık yapmadım” diye konuştu.

Eski AK Partili Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile ittifak yapan Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na da yüklenen İnce, şunları söyledi:

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“Erdoğan gitmeli de Kılıçdaroğlu niye gelmemeli? O da Erdoğan'ın eskilerine güveniyor. Ya onların zaten hayrı olsaydı Erdoğan'ın yanında hayrı olurdu. 2001’den 2019’a kadar 18 sene Babacan yanında Davutoğlu yanında. 18 sene beraber olmuşlar. Özelleştirmeler yapılırken Babacan orada bakan. Yargı FETÖ'ye teslim edilirken, Babacan orada bakan. Referandumlarda tek adam anayasaları çıkarılırken, Erdoğan'ın yanında Babacan, bakan, Davutoğlu bakan. Bu memleketi beraber batırmışlar. Şimdi Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın eskilerini almış, onlarla memleketi kurtaracakmış. Hadi be oradan.”

“FETÖ'cülerle, Taraf gazetesi yazarlarıyla ne işim olur”

CHP’de 40 sene hizmet ettiğini belirten İnce, “CHP listelerinde 77 kişi var. 'Gelecek'li, 'Saadet'li, 'Deva'lı 77 kişi. Çankaya'da kim var biliyor musunuz? Sadullah Ergin var. Sadullah Ergin Çankaya'da. Atatürk'ün Çankaya’sında. Kim bu? Yargıyı FETÖ'ye teslim eden Adalet Bakanı. Yuh! İzmir birinci sıraya koydukları kim biliyor musunuz? 'Kemalizm ırkçılıktır' diyen Taraf gazetesinin yazarını. Yuh ki ne yuh! Muharrem İnce neden gittin diye soruyorlar? İşte bu yüzden gittim. Benim FETÖ'cülerle, Taraf gazetesi yazarlarıyla bunlarla ne işim olur benim” ifadelerini kullandı.