Muharrem İnce'den CHP'li trollere sert tepki: Bunlar zeka özürlü
Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında CHP'li trolleri yerden yere vurdu.
Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce Habertürk TV'de canlı yayına konuk oldu. Programda konuşan İnce, ''CHP Genel Merkezi'nde oturuyor bir takım insanlar Muharrem İnce'yi kötülemek için bakın diyor ki, 'AK Parti otobüs kaldırıyormuş Beykoz'dan Kartal'daymış seçim kurulu...' şimdi bunlar ne biliyor musunuz Fatih Bey? Bunlar CHP'li troller. Buna inananın oyunu da istemiyorum. Çünkü zeka özürü vardır buna inanan da.'' ifadelerini kullandı.
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