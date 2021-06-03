Muharrem İnce'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na soğuk duş

Erken seçim tartışmaları devam ederken gelen son seçim anketindeki sonuçlar dikkat çekti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 22-24 Mayıs tarihleri arasında 1836 kişi üzerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarını aktardı.

İnce'den Babacan ve Davutoğlu'na soğuk duş!

Buna göre Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi, Ali Babacan'ın DEVA Partisi'ni ve Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni geride bıraktı.

Anket çalışmasında, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna kararsızlar dağıtıldıktan sonra seçmenin yüzde 39.1'i AK Parti, yüzde 24.8'i CHP, yüzde 10.4'ü MHP, yüzde 10.3'ü HDP, yüzde 9.5'i İYİ Parti, yüzde 1,4'ü Memleket Partisi, yüzde 1.1'i Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi, yüzde 1.1'i Ali Babacan'ın DEVA Partisi'ne oy vereceğini açıklarken Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek oyların yalnızca binde 1'ini aldı.