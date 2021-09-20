Muharrem İnce'den 3 yıl sonra cumhurbaşkanlığı itirafı!

CHP’den istifa ederek Memleket Partisi’nde siyasetine devam eden Muharrem İnce, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalında yayınlanan “Zor Ama Sor” adlı programa konuk oldu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışa dahil olan İnce, seçim sonucunun ardından yaşananları anlattı.

Muharrem İnce o günkü süreçle ilgili, “Çok güzel bir kampanya götürdük, seçime hazırlanmayı iyi götürdüm fakat yenilgiyi iyi yönetemedim.” dedi.

"CHP geç kaldı, anketçi bütün sonuçları gördü"

“4 Mayıs 2018 günü adaylığım açıklandı” diyen İnce, CHP'nin bu süreçte geç kaldığını söyledi. İnce, “Zaman içinde gördük ki müthiş bir kampanya götürdük. Bir anketçi, bütün sonuçları öngördü. Kaybediyorsun ilk turda dedi. Çok iyi götürdün ama zaman yetmiyor dedi, oy oranıma kadar söyledi. Söylediklerinin tümü tuttu. Çok güzel bir kampanya götürdük, seçime hazırlanmayı iyi götürdüm fakat yenilgiyi iyi yönetemedim.” diye konuştu.