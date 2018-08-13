Muharrem İnce zehir zemberek: Birileri bana bu cenazeyi taşıtmak istiyor!

CHP'de seçimli olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan isimler Ankara'da Latanya Otel'de buluştu. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muharrem İnce, "Değişim talebini görmezden gelmemek lazım. 30 yıl sonra ilk kez delege değilim. Bir tavsiyem olacak arkadaşlara onu söyleyeceğim ve ayrılacağım" dedi ve içeride kısa bir süre kaldıktan sonra alandan ayrıldı.

Gazete Duvar'ın sorularını yanıtlayan İnce, "Atatürk'ün partisini AKP'nin yargısına teslim etmeyiz. Ben yokum o işte" dedi.

Mart 2019'daki yerel seçim öncesi partinin olağanüstü kurultay tartışmalarıyla yıpratıldığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren İnce, "Ben yaralı ölmesin diye uğraşıyorum, birileri bana cenazeyi taşıtmak istiyor, farkımız bu" diye konuştu.

İnce, CHP MYK'daki son değişiklik için ise "En hafif tabiriyle gaz alma bile değil" görüşünü dile getirdi.

İnce, "CHP'de, değişim öncesi toplanan son Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra partiyi zafiyete düşüreceklere ve hakaret edeceklere karşı disiplin sürecinin işletileceği yönünde bir açıklaması olduğunu yazmıştık. Bu sürecin disiplinle sonuçlanacağını düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruyu da şöyle yanıtladı:

"Burası Cumhuriyet Halk Partisi. CHP yasalara, parti tüzüğüne uygun olarak yönetilir. Yaptığımız işlemlerin ve işlerin hiçbirinde hakaret yok, demokratik haklarını kullanıyor arkadaşlarım. Bunlar disiplin gerektirecek bir işlem değil onun için buna ben ihtimal vermiyorum. Böyle bir yola tevessül edeceklerini düşünmüyorum.

'YAZILI KURALLARI ÇİĞNEYEN, GENEL MERKEZ'

"Tam tersine yazılı kuralları çiğneyen Genel Merkez. Örnek mi istiyorsunuz? 31 imza geri çekildi. Hangi kişiler bunlar? Liste var mı ortada? Verilen dilekçeye cevap var mı? Bunların hiçbirisi yok. Fikri Sağlar'ı ihraç ettik partiden değil mi? E aynı sözün daha ağırını söyleyenler terfi etti. Nasıl oluyor bunlar? Kişiye göre mi disiplin uygulaması var! Bunların hiçbirisi doğru değil. Bunlardan korkacak halimiz de yok.

‘DERDİMİZ PARTİYİ TARTIŞTIRMAK DEĞİL UMUDU ÇOĞALTMAK'

"Derdimiz partiyi tartıştırmak değil partiyi umut yapmak. Bu umudu yeniden yeşertmek, umudu çoğaltmak. Bununla uğraşıyoruz. Yoksa bizim terbiye edilecek halimiz yok. Yeterli terbiyedeyiz diye düşünüyorum."