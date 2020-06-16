Muharrem İnce resmen duyurdu: Yeniden cumhurbaşkanı adayı olacağım

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, önümüzdeki seçimlerde tekrar cumhurbaşkanı adayı olmayı düşündüğünü açıkladı.

İnce, bu iddiasını ise "Bu böyle yarım kalmayacak" sözleriyle ifade etti.

Türkiye'de bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimi 3 yıl sonra olacak. Ancak bu görev için ismi geçen adaylar daha şimdiden aday olacaklarını açıklıyor. O isimlerden biri de bir önceki seçimde Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybeden CHP'nin adayı Muharrem İnce.

İnce, gazeteci Ece İçmez'in yönelttiği "Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Elbette düşünüyorum. Seçime 50 gün kala adaylığı açıklanmış birisi olarak 50 günde Türkiye'deki siyasi atmosferi değiştirdik, iktidarın kaybedebileceği inancını yeşerttik. 40 yıl aradan sonra yüzde 30 bandını aştık.

İlk seçimde başaramadık ama 'bu böyle yarım kalmayacak' demiştik, iddiamıza, o iddiamızın gerektirdiği çalışmalara devam ediyoruz."