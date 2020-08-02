Muharrem İnce parti mi koruyor? Muharrem İnce yeni parti son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Muharrem İnce partiki kimler kuruyor? Muharrem İnce’nin kuracağı parti ismi ne? Muharrem İnce partiyi ne zaman kuruyor? Muharrem İnce’nin partisi ne zaman kurulacak? Soruları CHP’nin gerçekleştirdiği kurultayda Kılıçdaroğlu’nun CHP içindeki muhalifleri tasfiye etmesinden sonra Muharrem İnce’nin yeni parti kuracağı iddia edildi. Peki Muharrem İnce parti mi kuruyor? Muharrem İnce’nin kuracağı partinin ismi ne?

24 Haziran cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra seçimlerde yüzde 30 oranında oy alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra ikinci sırada seçimi tamamlayabilmişti. Muharrem İnce, seçimin hemen sonrasında yaptığı açıklamada 2023 seçimlerinde yeniden cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurmuştu. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi ittifakı neticesinde başta İstanbul, Ankara, Adana olmak üzere bazı büyükşehirleri kazanması sonrası Kemal Kılıçdaroğlu başarılı olarak gösterilmiş, 10 kez girdiği her seçimi kaybetmesi dahi unutulmuştu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu ittifak çemberini genişleterek Millet İttifakının içine Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ı da katarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına daha güçlü çıkmak isteği özellikle de yerel seçim sonuçları sonrası oluştu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortak çatı adayı arayışından CHP içindeki muhalifleri özellikle de Muharrem İnce rahatsızdı.

Muharrem İnce yeni parti mi kuruyor yoksa blöf mü yapıyor?

Muharrem İnce, yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanının Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini eğer Kılıçdaroğlu’nun aday olmayacaksa CHP içinde ve CHP’li birinin aday olması gerektiğini söyleyerek böyle bir durumda kendisinin aday olmayacağını ve o adayı desteklemek için alanlarda olacağını duyurmuştu. CHP kongresiyle de Muharrem İnce gibi düşünen muhaliflerin devre dışı edilmesi Muharrem İnce cephesinde bardağı taşıran son damla olduğu iddiaları sıklıkla dile getirilmekte.

Son günlerde özellikle de CHP’ye yakın isimlerin Muharrem İnce’nin bayram sonrası parti kuracağı iddia edilmekte. Bazı isimler Muharrem İnce’nin CHP yönetimine karşı blof yaptığını iddia edenler olduğu gibi Muharrem İnce ve parti içindeki muhaliflerin son kongrede elleri kollarının bağlandığını da iddia edenler yok değil.

Muharrem İnce’nin Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti, HDP, Saadet, Gelecek Partisi, Deva Partisi bileşenlerinden oluşan ortak çatı adayı formülüne karşı direnmeye çalıştığı bu direncini 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin adayı konusunda Kılıçdaroğlu’nun ‘Gel buraya Muharrem. Tamam adayımız sen olacaksın’ sözünü alması durumunda yeni parti kurmaktan vaz geçeceği, aksi durumunda ise yeni parti kurmak için harekete geçeceği iddiaları da sıklıkla dile getirilmekte.