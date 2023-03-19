Muharrem İnce neye uğradığını şaşıracak! "Hiç kadın taciz ettin mi?" deyip...

Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP yanlısı isimlerin hedefinde. Muharrem İnce'nin geçmiş defterleri karıştırılmaya başlandı. CHP'li avukat Feyza Altun, Muharrem İnce'nin gazeteci İklim Bayraktar'ı taciz ettiği iddialarına gönderme yaparak sosyal medya üzerinden hedef aldı.

Gazeteci İklim Bayraktar geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada, "İnce alkollü bir şekilde, 'Kılıçdaroğlu hakkında belge vereceğim' diyerek beni aradı ve evimin önüne geldi. Yalova plakalı, film camlı şahsi arabasıyla evime geldiğinde alkollüydü. Beni taciz etti" iddiasında bulunmuştu.

CHP'i isimler eski defterleri açtılar...

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığında ısrar etmesi ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu lehine çekilmemesi üzerine CHP'li isimler ve CHP trolleri saldırı başlattı. CHP'li kimliğiyle bilinen Avukat Feyza Altun da Twitter üzerinden Muharrem İnce'yi geçmişteki iddialar üzerinden hedef alıp, operasyon başlattı.

CHP'li avukattan 'taciz' sorusu

Muharrem İnce'nin "FETÖ’cüsü, bölücüsü, beslemesi, AKP’nin eskisi, yenisi, trolü, fongülü hepsi bir araya gelmiş bize ateş ediyor" paylaşımını alıntılayan Feyza Altun, "Hiç bir kadını taciz ettiniz mi? Hiçbir kadın sizden şikayetçi oldu ve dosya örtbas edildi mi? Sadece soruyorum…" ifadelerini paylaştı.

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Muharrem İnce bu saatten sonra döner mi?

Gazeteci Ersin Çelik de Feyza Altun'un paylaşımını alıntılayıp, "2018’de Cumhurbaşkanı seçmek için adına besteler yaptıkları Muharrem İnce’yi bu seçimde aday olmasın diye “geçmişiyle” tehdit etmeye başladılar. Feyza Altun hem avukat hem de CHP kimliği ile gözdağı vermiş resmen. Muharrem İnce bu saatten sonra adaylıktan döner mi?" diye sordu.