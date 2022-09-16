Muharrem İnce net konuştu: Atatürk gelse kaybeder

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ziyaretlerde bulunmak için Rize'ye geldi.

Gazetecilerle bir araya gelip açıklamalarda bulunan İnce, kavga etmek ve acıları kaşımak gibi dertlerinin olmadığını söyleyerek, "Cumhuriyet ile Osmanlı'yı yarıştırmak gibi bir derdimiz yok. Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. İzmir Marşı da bizim, Mehter Marşı da bizim. Biz Türkiye'ye yeni bir seçeneğiz. Memleket Partisi olarak çok kısa süre içinde örgütlendik, seçime katılma hakkını aldık. Allah'ın izniyle bu seçimde sürpriz parti biz olacağız" diye konuştu.

"Biz bir iş doğru yapıldıysa destekleriz"

Yerli ve milli parti olduklarını vurgulayan İnce, "Bizi güneyimizden Suriye'den kuşatmak, batımızdan Yunanistan ile kuşatmak istiyorlar. Yunanistan'da 20'nin üzerinde üs kurdu Amerika. Bu bir kuşatma harekatıdır yani Ukrayna için yapıldı bunlar. Ukrayna için yapıldıysa Ukrayna- Rusya savaşı devam ediyor, ne işi var 12 bin tane tankın bizim sınırımızda? Bu konuda bu ülkeyi yöneten hükümete her türlü desteği veririz, hiç sıkıntı yok. Biz yerli ve milli bir partiyiz. Libya konusunda her türlü desteği veriyoruz. 'Mavi vatan' vazgeçilmezimizdir, destekliyoruz. Biz diğer muhalefet partilerine benzemeyiz. Biz bir iş doğru yapıldıysa destekleriz. İHA'ları, SİHA'ları destekliyoruz. Biz iktidar olduğumuzda kaldığı yerden devam edecek ancak Erdoğan'ın ve AK Parti'nin Suriye politikasını desteklemiyoruz" dedi.

Muharrem İnce, konuşmasına şöyle devam etti:

"Önümüzdeki kurultayda Atatürk, Anıtkabir'den çıksa genel başkanlığa aday olsa İsmet İnönü de genel sekreter olsa 2'si birden girseler, kurultayı kaybederler. Kazanamazlar çünkü CHP, işgal altında. Söylenenlere bir bakın. 'Atatürk diyemem; Mustafa Kemal, derim'. Sakarya Meydan Muharebesi'ni Sakarya'da kutlamak Atatürk'ün kurduğu partiye yakışır mı? Böyle bir şey olabilir mi? Atatürk'e 'Dersim katliamcısı' dedi milletvekili. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili, Atatürk'ün partisinin milletvekili. Orada mücadele şansı yoktur, haklı olmak önemli değil. Muharrem İnce daha çok oy alır, aldı da zaten. CHP'de hiçbir başarı cezasız kalmaz. İstanbul işgal edilmişti. Mustafa Kemal Paşa, işgal edilmiş şehri, yeri terk etti; Ankara'ya gitti. İstanbul'u da öyle kurtardı, CHP'yi de buradan kurtaracağız, merak etmeyin; o işgali kaldıracağız. Ben işgalden ilçe başkanlarını, il başkanlarını kastetmiyorum, tabanı kastetmiyorum. Tepedeki 3-5 yöneticiden kastediyorum ama benim sorunum, Cumhuriyet Halk Partisi ile değil orayı yönetenlerle. Tabanla hiçbir sıkıntım yok onlar benim dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım onlarla ter akıttık biz. Şu anda derdim CHP değil; derdim Erdoğan'dır, AKP'dir çünkü Türkiye'yi kötü yönetenler onlar, uçuruma doğru sürükleyen onlar, yoksullaştıran onlar."

Partiye yeni katılan üyelere rozet takan Muharrem İnce, Çayeli, Pazar ve Ardeşen ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.