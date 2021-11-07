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Siyaset Muharrem İnce Memleket Partisi'nin adayını açıkladı
Siyaset

Muharrem İnce Memleket Partisi'nin adayını açıkladı

Gaziantep'te konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisini göstererek "Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı burada" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 18:10:00 - 2021-11-07 18:11:23
Muharrem İnce Memleket Partisi'nin adayını açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gaziantep'te dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de umut olmayan bir muhalefet var" diyen İnce, "Biz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz. Türkiye Azerbaycan'a yardım ettiğinde 'az bile etmiş, daha fazla etmeli' diyeceğiz. Hükümet doğru yaparsa 'doğru' yanlış yaparsa 'yanlış' diyeceğiz. Biz siyaseti ilkeli olarak yapacağız" şeklinde konuştu.

Gençlere seslenen Muharrem İnce, "Yurt dışı hayalleri kurmayın. Bu memleket bizim, hepimizin. Okumak için gidin yurt dışına gidin ama geri gelin. Bu memleketin derelerini, ovalarını biz koruyacağız, yanan ormanlarının yerine yenisi dikeceğiz, çöplerini biz toplayacağız. Bu memleketin madenlerini biz işleteceğiz. Almanya, Amerika, Hollanda hayallerinden vazgeçin bu memleket sizin, bizim, hepimizin" diye konuştu.

Kendisini göstererek 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını duyuran İnce, "Muhalefet Cumhurbaşkanı adayı arıyor çünkü kendilerine güvenmiyorlar. Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı burada" dedi.

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