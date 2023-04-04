Muharrem İnce linç kampanyasına karşın seçim çalışmasını başlattı! İlk durağı babasının mezarı oldu
Babasının mezarını ziyaret Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçim çalışmalarını başlattığını açıkladı.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim sürecini memleketi Yalova’nın kırsal Elmalık Mahallesi’nde başlattı.
İlk olarak ailesi ve bir grup partiliyle birlikte babası Şerif İnce’nin mezarını ziyaret eden İnce, burada dua etti.
"Bugün rahmetli babamın mezarına bir Fatiha okuduk. Şimdi anamın elini öpüp, hayır duasıyla yola çıkacağım." diyen İnce, "Aziz milletimize, annelere babalara 4 sözüm var. Öğretmen sözü bu. Size söz veriyorum, sizin çocuklarınızın iyi beslenmesi için, et yemeleri için, süt içmeleri için, yumurta, peynir, balık yemeleri için günün 20 saati çalışacağım." ifadelerini kullandı.
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