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Siyaset Muharrem İnce linç kampanyasına karşın seçim çalışmasını başlattı! İlk durağı babasının mezarı oldu
Siyaset

Muharrem İnce linç kampanyasına karşın seçim çalışmasını başlattı! İlk durağı babasının mezarı oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-04 20:29:00 - 2023-04-04 20:37:20
Muharrem İnce linç kampanyasına karşın seçim çalışmasını başlattı! İlk durağı babasının mezarı oldu

Babasının mezarını ziyaret Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçim çalışmalarını başlattığını açıkladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim sürecini memleketi Yalova’nın kırsal Elmalık Mahallesi’nde başlattı.

İlk olarak ailesi ve bir grup partiliyle birlikte babası Şerif İnce’nin mezarını ziyaret eden İnce, burada dua etti.

"Bugün rahmetli babamın mezarına bir Fatiha okuduk. Şimdi anamın elini öpüp, hayır duasıyla yola çıkacağım." diyen İnce, "Aziz milletimize, annelere babalara 4 sözüm var. Öğretmen sözü bu. Size söz veriyorum, sizin çocuklarınızın iyi beslenmesi için, et yemeleri için, süt içmeleri için, yumurta, peynir, balık yemeleri için günün 20 saati çalışacağım." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Kazım

Sayın Kılıçdaroğlun dan daha fazla oy alacağı kesin DURMAK YOK YOLA DEVAM LİDERİMİZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN

sahici

SEN NASIL BİR OMUGAN VAR. 
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