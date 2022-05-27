Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu tokat manyağı yaptı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin yurt dışına para kaçırarak, seçimi kaybetmesi halinde gideceği yönündeki alçakça iftiraya Muharrem İnce'den dikkat çeken tepki geldi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, birtakım temaslar için Bilecik'e geldi. İnce, ilk olarak partililer tarafından Bilecik Yeni Otogar'da karşılanarak, TOKİ Aile Çay Bahçesinde basın mensuplarıyla buluştu. İnce burada muhalefetin 'Kaçacaklar' iftirasına değinerek, "Kaçacaklar, hazırlık yapıyorlar deniliyor, paraya bakıyorum 50 milyon dolar, 60 milyon dolar. Kaçmak için yeterli para değil. Yani hesapta bir yanlışlık var. Kaçacak adamın çaycısında olur o kadar para" dedi.