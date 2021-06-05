Muharrem İnce, İzmir'de muhalefete tepki gösterdi
İzmir'e gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kordonboyu'nda, parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslendi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, siyasetin dilini değiştireceklerini ve mizahı, nezaketi ve zekayı ön planda tutan bir dil getireceklerini söyledi.
Partisinin İzmir il başkanlığının açılışı için İzmir'e gelen Muharrem İnce, Kordonboyu'nda, parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslendi.
İnce, partilerinin ilk il binası açılışını gerçekleştirdiklerini, gelecek hafta Van, Ağrı ve Erzurum illerinin ardından İstanbul il başkanlığını açacaklarını ifade etti.
Türkiye'deki partilerden memnun olmayanların Memleket Partisine oy verebileceğini kaydeden İnce, muhalefeti topa tuttu.
Muhalefet partilerinin "muhalefet" yapamadığını söyleyen Muharrem İnce, konuşmasının ardından parti binasına geçerek binanın açılışını gerçekleştirdi ve partiye katılanlara rozetlerini taktı.