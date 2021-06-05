  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Libya ile BAE arasında kritik görüşme!
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem
ABD'de koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Gündem Muharrem İnce, İzmir'de muhalefete tepki gösterdi
Gündem

Muharrem İnce, İzmir'de muhalefete tepki gösterdi

İzmir'e gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kordonboyu'nda, parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 18:01:00 -
Muharrem İnce, İzmir'de muhalefete tepki gösterdi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, siyasetin dilini değiştireceklerini ve mizahı, nezaketi ve zekayı ön planda tutan bir dil getireceklerini söyledi.

Partisinin İzmir il başkanlığının açılışı için İzmir'e gelen Muharrem İnce, Kordonboyu'nda, parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslendi.

İnce, partilerinin ilk il binası açılışını gerçekleştirdiklerini, gelecek hafta Van, Ağrı ve Erzurum illerinin ardından İstanbul il başkanlığını açacaklarını ifade etti.

Türkiye'deki partilerden memnun olmayanların Memleket Partisine oy verebileceğini kaydeden İnce, muhalefeti topa tuttu.

Muhalefet partilerinin  "muhalefet" yapamadığını söyleyen Muharrem İnce, konuşmasının ardından parti binasına geçerek binanın açılışını gerçekleştirdi ve partiye katılanlara rozetlerini taktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kemal

Referendumda adam kazandı deyip ortalıkta görünmedin şimdi kalkmış muhalif oluyorsun yemezler
  • Yanıtla

DIKKAT DIKKAT

yahudisi alevisi birlesti islama karsi. Ayasofya acildi sirada El Aksa var. Korkun kafirler.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay