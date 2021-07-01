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Siyaset Muharrem İnce isyan etti: Ey CHP'liler ne yaptım ben size?
Siyaset

Muharrem İnce isyan etti: Ey CHP'liler ne yaptım ben size?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'Onurunu kurtardım' dediği eski partisi CHP'ye isyan ederek, "Atatürk'ün izinden ayrılmayın' dedim. 'Yolsuzluğa bulaşmayın' dedim. 'Belediyeden para toplayıp televizyon açmayın' dedim." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 00:34:00 -
Muharrem İnce isyan etti: Ey CHP'liler ne yaptım ben size?

Muharrem İnce, "Ne yaptım ben size? Partinin onurunu kurtardım ya. 20 senedir geçemediğiniz yüzde 30'u geçtim başka ne kötülük yaptım ben size. 'Atatürk'ün izinden ayrılmayın' dedim. 'Yolsuzluğa bulaşmayın' dedim. 'Belediyeden para toplayıp televizyon açmayın' dedim." ifadelerini kullanarak eski partisi CHP'ye isyan etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aydın İl Başkanlığını açtı.

Nazilli ve Sultanhisar ilçesini ziyaret ettikten sonra Efeler ilçesinde esnaf ziyareti yapan İnce, daha sonra partisinin Aydın İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.
Açılışı yapan İnce, konuşmasında, iktidar ve muhalefet partisinin liderleri ile Cumhurbaşkanı adayı olacak isimleri Türkiye'nin sorunlarını tartışmak için ekranlara davet ettiğini söyledi.

Muhamrrem İnce isyan etti

İnce, "Sadece Kılıçdaroğlu'nu davet etmiyorum. Kılıçdaroğlu'nu ayrıca davet ediyorum. Kim bölen, kim parti büyütmeye çalışan. Haklı mıyım, değil miyim, milletin gözünün önünde bir tartışalım bakalım. Bana yaptıklarınızı bir tartışalım. Ne yaptım ben size? Partinin onurunu kurtardım ya. 20 senedir geçemediğiniz yüzde 30'u geçtim başka ne kötülük yaptım ben size. 'Atatürk'ün izinden ayrılmayın' dedim. 'Yolsuzluğa bulaşmayın' dedim. 'Belediyeden para toplayıp televizyon açmayın' dedim. Ne diyeyim ben size." ifadelerini kullandı.

Seçimlerde 50+1 alacağını ileri süren İnce, şunları kaydetti:

"Turizmi çözeceğiz. Turizmi çözmenin yolu demokrasiden geçer. 5 yıldızlı turizm istiyorsak 5 yıldızlı demokrasi lazım bu memlekete. Tarımı çözmek istiyorsak İsrail'den tohum alarak, buzağıyı ilacı yemi dışarıdan alarak çobanı Afganistan'dan getirerek tarımın sorunu çözülmez. Madenciliği çözmek istiyorsan katma değer üreterek çözeceksin. Eğitimi çözmek istiyorsan bugünü değil yarını düşüneceksin. CHP'deki dostlarıma sesleniyorum. 11 senedir aynı anahtarı aynı deliğe sokup kilidi açmaya çalışıyorsunuz. O anahtar o kilidi açmıyor. Zorlama. Anahtarı değiştir. Gel Memleket Partisine."

'Memleketi yöneteceğiz' diyen Muharrem İnce böyle rezil oldu!
'Memleketi yöneteceğiz' diyen Muharrem İnce böyle rezil oldu!

Siyaset

'Memleketi yöneteceğiz' diyen Muharrem İnce böyle rezil oldu!

 

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