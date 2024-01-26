  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emekli istihbaratçı duyurdu: ABD Türkiye'ye karşı şeytani planını devreye aldı

Ülkenize dönün diye bağıran faşistlere Suriyeli kadın böyle seslendi. Bu Allah sözüdür! Zalim yaşattığını yaşar

TOKİ bombayı patlattı! İstanbul dahil 43 ilde satışa başlıyor

İstanbul'daki ölüm villalarında yeni detaylar!

Fenerbahçeli eski oyuncu Serhat Akın Deniz Türüç'ü yerden yere vurdu! "Böyle bir şerefsizlik var mı!"

Bir ülke daha İstanbul Sözleşmesi'ni reddetti

Dedesiyle camiye gitti, dua etmeye çalıştı... Bu küçük çocuk sosyal medyada viral oldu

Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye son ittifak teklifi: Ümitli değiliz ama o dört yeri istiyoruz

Gurbetçi vatandaş algıları yıktı! "Karı koca çalışmıyorsanız Almanya’da açsınız

Asgari ücret zammı cebe girmeden büyük vicdansızlık! Marketler bir gecede 700 ürünün fiyatını değiştirdi
Gündem Muharrem İnce İstanbul kararını açıkladı
Gündem

Muharrem İnce İstanbul kararını açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-01-26 12:37:00 -
Muharrem İnce İstanbul kararını açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçime ilişkin kararını açıkladı. Muharrem İnce, İstanbul için üç aday adayı olduğunu ve Mehmet Sevigen'in de bu isimlerin içinde yer aldığını ifade etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçime ilişkin kararını açıkladı. Muharrem İnce, İstanbul'da üç aday adayı olduğunu söyledi ve ilerleyen günlerde İstanbul adaylarını açıklayacaklarını ifade etti.

 

Muharrem İnce'nin açıkladığı adaylar şöyle:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Psikolog Salih Eskici

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Avukat Ali Sarı

Bilecik Belediye Başkan adayı Bilecik İl Başkanı Hüseyin Korkman
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yalova Belediye Başkan adayı İş İnsanı Fatih Elönü

Mersin Tarsus Belediye Başkan adayı Doktor Haluk Bozdoğan

Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Ankara İl Başkanı Mahmut Celal Ünsal

Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Öğretmen Yekta Faik Yılmaz

Aydın Nazilli Belediye Başkan adayı İnşaat Mühendisi Ali Çetinkaya

Bilecik Bozüyük Belediye Başkan adayı İş İnsanı Talat Halefoğlu

Eskişehir İnönü Belediye Başkan adayı İş İnsanı Hamdi Tosunoğlu

İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı Yüksek Mimar Ali Erişen

İzmir Tire Belediye Başkan adayı Mimar Nihat Koç

Samsun Canik Belediye Başkan adayı Öğretmen Furkan Güler

İnce'nin konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle: "Her seçimde oy çalınıyor diye bağırıp oynayanlar kaybetti. İkinci tura kalırsa savaş çıkar diyenler kaybetti.

Yalan haberlerden sosyal medya trollerinden medet umanlar kaybetti.

Nobranlaşan sanatçılar kaybetti, gönlünden geçenleri yazan gazeteciler kaybetti.

Bana çekil diyenler kaybetti. Bu iktidar Türkiye'yi kötü yönetmiştir. Bu iktidarı değiştirmek için önce bu muhalefeti değiştirmek gerekir.

Seçim kazanmasını çok iyi bilen bir iktidar var. Bu memlekete bir çüncü yol lazım diyorum. Ne sağdan ne soldan.

Seçmen Erdoğan'ı göndermeye hazırdır. Seçmen milli meselelerde tutarlılık istiyor. Ülke birbirini dinlemeyen iki kutba ayrılmış durumdadır, bu ülkemiz için iyi bir şey değildir.

Türkiye siyasi gelişmelerden boş laflardan bıkmıştır. Halkımız bu muhalefete güvenmemektedir.

Türkiye'nin yenibir nefese ihtiyacı vardır. O nefes üçüncü yoldur. Yolumuz, Türkiye'yi ayrıştıran değil birleştirenlerin yoludur.

Türkiye'de her kesimden oy alma potansiyeli olan tek parti Memleket Partisi'dir. Girebildiğimiz her yerde seçime gireceğiz."

"CHP’ye her türlü desteği vereceğim" demişti! Muharrem İnce Cuma gününü bekleyin
“CHP’ye her türlü desteği vereceğim” demişti! Muharrem İnce Cuma gününü bekleyin

Gündem

“CHP’ye her türlü desteği vereceğim” demişti! Muharrem İnce Cuma gününü bekleyin

Muharrem İnce baba evine mi dönüyor?
Muharrem İnce baba evine mi dönüyor?

Gündem

Muharrem İnce baba evine mi dönüyor?

Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sevigen Muharrem İnce ile görüştüm aday olacağımı söyledim.
Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sevigen Muharrem İnce ile görüştüm aday olacağımı söyledim.

Gündem

Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sevigen Muharrem İnce ile görüştüm aday olacağımı söyledim.

Muharrem İnce seçim bombasını patlattı
Muharrem İnce seçim bombasını patlattı

Gündem

Muharrem İnce seçim bombasını patlattı

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

Dayı sen uzun süredir yok hükmündesin!Hala ne geziyosun ortalıklar.Babacan,Davutoğlu,ince, daha niceleri.Siz var değilsiniz artık.sadece 3-5 çevrenizdekiler kaldı.Hadi artık ortalıklardan kaybolunda daha az saçmalık görelim.

İşçi

Bu seçimler partiler arasında değil işçi emekli fakir fukara ve iktidar arasında olacak durum onu gösteriyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23