Muharrem İnce İstanbul kararını açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçime ilişkin kararını açıkladı. Muharrem İnce, İstanbul'da üç aday adayı olduğunu söyledi ve ilerleyen günlerde İstanbul adaylarını açıklayacaklarını ifade etti.

Muharrem İnce'nin açıkladığı adaylar şöyle:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Psikolog Salih Eskici

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Avukat Ali Sarı

Bilecik Belediye Başkan adayı Bilecik İl Başkanı Hüseyin Korkman

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yalova Belediye Başkan adayı İş İnsanı Fatih Elönü

Mersin Tarsus Belediye Başkan adayı Doktor Haluk Bozdoğan

Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Ankara İl Başkanı Mahmut Celal Ünsal

Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Öğretmen Yekta Faik Yılmaz

Aydın Nazilli Belediye Başkan adayı İnşaat Mühendisi Ali Çetinkaya

Bilecik Bozüyük Belediye Başkan adayı İş İnsanı Talat Halefoğlu

Eskişehir İnönü Belediye Başkan adayı İş İnsanı Hamdi Tosunoğlu

İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı Yüksek Mimar Ali Erişen

İzmir Tire Belediye Başkan adayı Mimar Nihat Koç

Samsun Canik Belediye Başkan adayı Öğretmen Furkan Güler

İnce'nin konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle: "Her seçimde oy çalınıyor diye bağırıp oynayanlar kaybetti. İkinci tura kalırsa savaş çıkar diyenler kaybetti.

Yalan haberlerden sosyal medya trollerinden medet umanlar kaybetti.

Nobranlaşan sanatçılar kaybetti, gönlünden geçenleri yazan gazeteciler kaybetti.

Bana çekil diyenler kaybetti. Bu iktidar Türkiye'yi kötü yönetmiştir. Bu iktidarı değiştirmek için önce bu muhalefeti değiştirmek gerekir.

Seçim kazanmasını çok iyi bilen bir iktidar var. Bu memlekete bir çüncü yol lazım diyorum. Ne sağdan ne soldan.

Seçmen Erdoğan'ı göndermeye hazırdır. Seçmen milli meselelerde tutarlılık istiyor. Ülke birbirini dinlemeyen iki kutba ayrılmış durumdadır, bu ülkemiz için iyi bir şey değildir.

Türkiye siyasi gelişmelerden boş laflardan bıkmıştır. Halkımız bu muhalefete güvenmemektedir.

Türkiye'nin yenibir nefese ihtiyacı vardır. O nefes üçüncü yoldur. Yolumuz, Türkiye'yi ayrıştıran değil birleştirenlerin yoludur.

Türkiye'de her kesimden oy alma potansiyeli olan tek parti Memleket Partisi'dir. Girebildiğimiz her yerde seçime gireceğiz."