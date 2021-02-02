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Gündem Muharrem İnce ile seçime girecek mi? Mustafa Sarıgül kararını açıkladı
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Muharrem İnce ile seçime girecek mi? Mustafa Sarıgül kararını açıkladı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Muharrem İnce ile seçime girer misiniz?" sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 15:25:00 -
Muharrem İnce ile seçime girecek mi? Mustafa Sarıgül kararını açıkladı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu ve kurucular kurulu toplantısından önce açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın 'yeni anayasa' çağrısına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yeni anayasa' çağrısını da değerlendiren Sarıgül, "1982 anayasası bir darbe anayasasıdır. Arzu edilen, büyük bir toplumsal uzlaşma ile demokratik parlamenter sistemin yer aldığı, siyasi partiler kanununun yeniden değerlendirildiği, Türkiye milletvekilliğinin uygulandığı dar bölge seçim sisteminin tercihli oyun geçerli olduğu ekonomik ve sosyal hakların gözden geçirildiği, özgürlükçü, laik, evrensel hukuk kurallarına saygılı, cumhuriyetimizin kurucu değerlerine bağlı, demokratik bir anayasa yapılması TDP'nin kuruluş önceliğidir" diye konuştu.

Yeni anayasanın 'senin anayasan' 'benim anayasam' anlayışıyla yapılmaması gerektiğini anlatan Sarıgül, "Ülkemizin anayasası olur. Bu noktada TDP olarak, tüm siyasi partileri bir masanın etrafında toplamaya ülkemiz için demokratik bir anayasa yapılmasına katkıda bulunmasına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce cevabı

Sarıgül, bir basın mensubunun 'Muharrem İnce ile seçime girer misiniz?' sorusuna ise "Biz ilk turda hiçbir parti ile seçime girme mantığını doğru bulmuyoruz. TDP kendi ilkeleri olan bir partidir. Biz en büyük ittifakı milletimizle yapacağız. İnanıyorum ki ilk turda TDP'nin göstereceği cumhurbaşkanı adayı ipi göğüsleyecek" ifadeleriyle cevap verdi.

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