Muharrem İnce ile ittifak çalışmaları yürüten Ümit Özdağ destekledikleri tek adayı açıkladı!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve diğer partilerle ittifak çalışmalarının devam ettiğini belirten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimlerde kendi adaylarını çıkartacaklarını, 6'lı masanın sadece Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aday çıkartmaları halinde destekleyeceklerini söyledi.

2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlenirken; seçimlere az bir zaman kalmış olmasına rağmen CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'den oluşan Millet İttifakı, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için daha yeni istişare kararı aldıklarını duyurdu.

18 Haziran'da yapılması planlanan seçimler öncesi, diğer partiler de kendi aralarında ittifak çalışmalarını yürütüyor. HDP'nin öncülüğünde kurulan 'Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ardından Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de yeni bir ittifak için Zafer Partisi, Doğru Parti, DSP ve Adalet Partisi ile görüştüklerini duyurmuştu.

"Bir ittifak çalışmamız var"

Mültecilere yönelik ırkçı bir yol izleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yeni ittifak ve aday açıklaması geldi. Bugün gazetecilerle bir araya gelerek basın toplantısı düzenleyen Özdağ, "Bir ittifak çalışmamız var. Hem genel başkanlar ile yaptığımız görüşmelerde hem de genel başkan yardımcılarımız dikkatle çalışıyor." ifadelerini kullandı.

'Tek adayımız Mansur Yavaş'

Özdağ, seçimlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını duyururken, 6'lı masaya da göndermede bulundu. Özdağ, 6'lı masanın sadece Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aday çıkartmaları halinde destekleyeceklerini belirtip İnce'nin de kendisiyle aynı şekilde düşündüğünü hatırlattı.