Muharrem İnce ile ilgili olay sözler! Yediği lokma boğazında kalacak

Muharrem İnce'nin ciddiye alınan bir politikacı olmadığını belirten Engin Ardıç, "Partisi geçici bir 'hobiden' ibaret... Boş kalmamak ve boşlukta kalmamak için bir vakit doldurma aracı... Asıl derdinin Kılıçdaroğlu devrilir devrilmez CHP'nin başına 'oynamak' olduğunu çocuklar bile biliyorlar" dedi. İnce'nin oy oranının şimdilik yüzde 1 dolaylarında göründüğüne vurgu yapan Ardıç, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Muharrem İnce ciddiye alınan bir politikacı değil.

Partisi geçici bir "hobiden" ibaret... Boş kalmamak ve boşlukta kalmamak için bir vakit doldurma aracı... Asıl derdinin Kılıçdaroğlu devrilir devrilmez CHP'nin başına "oynamak" olduğunu çocuklar bile biliyorlar.

Cumhurbaşkanlığı hevesi için de 2028, hatta 2033 seçimlerini beklemesi gerekebilir...

Fakat ilginç bir laf etmiş:

"Önümüzdeki kurultayda Atatürk genel başkanlığa aday, İsmet İnönü de genel sekreter olsa kaybederler!"

CHP içindeki Kürtçüler herhalde oy vermezler...

Bak sosyalistler verirler ha!

Fakat soruyu daha da köklü bir hale getirebiliriz:

Acaba serbest bir genel seçimi kazanabilirler miydi?

Atatürk kazanırdı.

Gerçi hiçbir serbest seçime girmemiştir ama kazanırdı. O bir politikacı değil bir devlet kurucuydu, bir devlet adamıydı. CHP genel başkanıydı ama kişiliği ve kimliği CHP'nin çok çok üstündeydi.

"Halk İsmet'i sevemedi" demiş, kendi yerine ölümünden sonra Fevzi Çakmak'ı önermişti...

İnönü hayatında bir tek genel seçim kazanmıştır: 1946...

O da şaibeliydi.

Oylar açık veriliyor, gizli sayılıyor, sandık heyetlerinin çoğunda her türlü üçkâğıt dönüyordu. Sandık başında bazı CHP yetkilileri, seçmeni "Oyunu o Celal Bayar denen hırsıza mı vereceksin?" diye baskı altında tutuyorlardı. Jandarma ağzını açanı, dikleneni götürmek üzere sandık başında hazır bekliyordu.

Sonradan İnönü de 1946 seçimlerinde sergilenen rezaleti kabul etmiş, pişmanlık belirtmiştir.

İnönü hiçbir demokratik seçimi kazanamadı.

Bir tek, darbe sonrasının şaşkınlığıyla 1961 seçimlerinde kazanmaya yaklaştı.

Ecevit'in de 1977 seçimlerinde yaklaştığı gibi.

O kadar.

Kılıçdaroğlu ona bile yaklaşamadı.

Peki Muharrem İnce yaklaşabilir mi?

Oy oranı şimdilik yüzde 1 dolaylarında görünüyor."