Muharrem İnce ile ilgili olay iddia! Bu bir şaka mı Allah aşkına?

Sözcü gazetesinin yavrusu Korkusuz'da kalem oynatan Can Ataklı, Muharrem İnce ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. İnce'nin CHP'ye geri dönmesinin hiç sürpriz olmayacağını belirten Ataklı, özetle şunları kaydetti:

"Muharrem İnce iktidarı bıraktı, muhalefete özellikle CHP’ye vurdukça vuruyor. (...) Tam böyle bir aşamada Kılıçdaroğlu, “İnce’yi de ziyaret edebileceğini” açıkladı. İşin aslı; Kılıçdaroğlu, gazeteci Deniz Zeyrek’e “Muharrem İnce’ye gideceğim” demiyor, parti ziyaretleri kampanyasında “Memleket Partisi’ne de gidebileceğini” belirtiyor.

Diyelim ki Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi’nden randevu istedi. Bu görüşme sağlanırsa Kılıçdaroğlu ne diyecek, “Bırak şu adaylık işine, yuvana dön” diyecek mi? Ve en önemlisi bu görüşmeden sonra İnce adaylığı bırakıp geri döner mi? İşte can alıcı soru: İnce geri dönme kararı verirse karşılığında bir şey ister mi, alır mı? Kulislerde Muharrem İnce’ye bakanlık teklif edileceği söylentileri var.

Hatta bakanlık bile bulunmuş. İnce geri dönerse milli eğitim bakanı olacakmış.

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(...) İnce’nin geri dönmesi hiç sürpriz olmaz. (...)"