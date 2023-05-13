Muharrem İnce ile ilgili flaş gelişme! Bunu yaptı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi gündemdeki yerini koruyor.

Çekilirken "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar." diyen İnce, Millet İttifakı'na olan mesafesini bir başka boyuta taşıdı.

CHP'li trollerden dert yanıyordu

Montaj kaset ve sahte dekont olayında CHP'nin takındığı tutuma ve sosyal medyada CHP'li trollerlerin saldırısına uğradığını her fırsatta söyleyen İnce bu durumu Kılıçdaroğlu'na iletmişti. Sonuç alamayan İnce, çekilme kararı sonrası Kılıçdaroğlu'na tavır aldı.

Kılıçdaroğlu'na tepki

Dün İnce'yi arayan Kılıçdaroğlu, neye uğradığını şaşırdı. Kulislerde konuşulanlara göre Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun telefonuna çıkmadı.

Buna karşı İnce Erdoğan'ın telefonuna çıktı. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam televizyonların ortak yayınında yaptığı açıklamada İnce ile telefonda görüştüğünü ve her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.

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