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Muharrem İnce İBB adaylığı konusuna Kılıçdaroğlu’ndan randevu mu istedi?

CHP’de yerel seçim adayları için son dakika gelişmesi yaşandı. 24 Haziran seçimlerinde CHP’nin cumhurbaşkan adayı Muharrem İnce, Partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan adaylık konusunda randevu istedi. Kılıçdaroğlu ise İnce’nin randevu talebini kabul etti. Peki Muharrem İnce neden randevu talebinde bulundu?

15 Kasım 2018 Perşembe 18:10
Muharrem İnce İBB adaylığı konusuna Kılıçdaroğlu’ndan randevu mu istedi?

CHP’de yerel seçim adayları için son dakika gelişmesi yaşandı. 24 Haziran seçimlerinde CHP’nin cumhurbaşkan adayı Muharrem İnce, Partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan adaylık konusunda randevu istedi. Kılıçdaroğlu ise İnce’nin randevu talebini kabul etti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi. İnce'nin, kendi adaylığına ilişkin olarak değil sorun yaşanan bazı belediyelerle ilgili görüşlerini aktarmak üzere randevu talebinde bulunduğu öğrenildi. Genel Merkez de talebe olumlu yanıt verdi.

"İstanbul'dan başka yeri istemiyorum*

CHP’li siyasetçi Kemal Anadol’un eşi Seren Anadol’un İzmir’de düzenlenen cenaze töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hakkında konuşan Muharrem İnce, İstanbul adayının belirlenmesi için eğilim yoklamasını önererek, “Bu görüşten başka hiçbir yerde ne adayım ne başka bir şeyim” ifadesini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 18:10
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Muharrem İnce
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